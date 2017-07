Nun ist der Standort Koblenz in Gefahr. Der norwegische Möbel-Riese Flokk hat die Giroflex-Aktien übernommen. Zum Unternehmen gehören Tochtergesellschaften in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Zum Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Flokk ist Marktführer in Skandinavien und in der Branche unter seinem vormaligen Namen «Scandinavian Business Seating» ein Begriff.

2016 hat es bei 650 Mitarbeitenden einen Umsatz von 156 Millionen Franken erzielt. Eigentümer ist seit fast drei Jahren das Private-Equity-Unternehmen Triton. Erst vor kurzem hat sich Flokk den schwedischen Bürostuhl-Hersteller Malmstolen sowie den Lounge-Möbel-Spezialisten Offecct in seine Gruppe einverleibt.

Giroflex soll zwar als eigenständige Marke weiterexistieren. Flokk-CEO Lars I. Røiri lässt sich in einer Medienmitteilung mit optimistischen Worten zitieren: «Unsere beiden Unternehmen verfolgen eine ähnliche Philosophie hinsichtlich Produktdesign und Qualität, konkurrenzieren sich aber kaum, da wir grösstenteils auf unterschiedlichen Märkten tätig sind. Giroflex passt perfekt in unsere Strategie.»

Schwacher Euro als Belastung

Dabei handelt es sich um eine Wachstumsstrategie. Giroflex gilt in der Schweiz als führender Produzent von hochwertigen Bürostühlen und hat 2016 einen Umsatz von 46 Millionen Franken erwirtschaftet, 90 Prozent davon in der Schweiz, Deutschland, Österreich, in den Niederlanden und Belgien. Flokk dagegen agiert vornehmlich im skandinavischen Raum.

Sein Umsatz ist mehr als dreimal so hoch. Mit der Übernahme sollen beide ihr geografisches Verkaufsgebiet erweitern. «Der Umsatz von beiden Firmen könnte somit gesteigert werden», sagt Giroflex-CEO Frank Forste der «Nordwestschweiz».

«Die gesamte Branche befindet sich aufgrund der starken Fragmentierung sowie des anhaltenden Kosten- und Konkurrenzdrucks seit 2009 in einer Konsolidierungsphase», sagt Forster. Giroflex wurde stark getroffen, als die Schweizer Nationalbank Anfang 2015 den Euro-Mindestkurs aufhob und der Euro gegenüber dem Franken abstürzte.