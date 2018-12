Der Aargau war jahrzehntelang der Stromkanton schlechthin. Das war auch nach der Fusion von Brown Boveri & Cie. (BBC) mit der schwedischen Asea im Jahr 1988 noch so. Doch dann wurde um die Jahrtausendwende das Kraftwerkgeschäft an Alstom verkauft und ging 2015 an General Electric über. Damit einher ging ein massiver Stellenabbau auf etwa die Hälfte. In Baden und Birr. Aber auch in Oberentfelden, wo eine Fabrik geschlossen wird (550 Arbeitsplätze weg bis Ende 2019).

Obwohl die Herstellung von Stromtechnologie weitgehend in fremde Hände ging und radikal hinuntergefahren wurde, ist der Aargau immer noch ein Kanton, in dem die Elektrizität ein wichtiger Arbeitgeber wird. So hat die nationale Netzwerkgesellschaft Swissgrid eben in Aarau einen neuen Hauptsitz mit gegen 400 Jobs eingeweiht. Und der Energie-Konzern Axpo Holding mit Hauptsitz in Baden ist einer der grössten Arbeitgeber im Kanton.

Das Unternehmen entstand 2009 aus den Nordostschweizerischen Kraftwerken (NOK), deren Grundstein der BBC-Gründer Walter Boveri 1895 in Baden gelegt hatte. Die Zahl der Mitarbeitenden ist über die letzten Jahre mehr oder weniger konstant geblieben: Am Hauptsitz beschäftigt Axpo rund 1300 Mitarbeiter, in der Beznau rund 530 – im ganzen Kanton Aargau sind es derzeit rund 1890. Ab dem Jahr 2014 wurden konzernweit 300 Stellen abgebaut, mittlerweile sind aber fast genauso viele Stellen hinzugekommen.

In der Beznau wurden über die letzten vier Jahre rund 100 Stellen abgebaut, weil dort mehrere Grossprojekte abgeschlossen wurden. Im Kernkraftwerk Leibstadt sind zudem beim Axpo-Tochterunternehmen KKL AG zusätzlich rund 550 Mitarbeiter beschäftigt. Der gesamte Konzern, der in den vergangenen Jahrzehnten auch international gewachsen ist, beschäftigt derzeit 4441 Menschen. (AF./uhg)