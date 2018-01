Ohnehin hat das ganze Projekt zahlreiche Tücken. Denn die Umsetzung des EPD ist ein technisch sehr anspruchsvolles Vorhaben. Obwohl es auf internationalen Standards basiere, sei das Zusammenspiel in der Komplexität weltweit einmalig, schreibt E-Health Suisse. Die Organisation wird vom Bund und den kantonalen Gesundheitsdirektoren getragen. Das EPD werde in der Schweiz sehr dezentral umgesetzt, was das Ganze nochmals verkompliziert.

Im September wurde im Rahmen eines Testlaufs geprüft, ob der Datenaustausch schweizweit funktioniert und die Systeme den Vorgaben entsprechen. Die Auswertung zeigte, dass das EPD bei diesem Stresstest zumindest in Teilen durchgefallen ist. «Bei diversen Arbeitsschritten konnten die definierten Konzepte entweder nicht umgesetzt oder ungenügend getestet werden», schreibt E-Health Suisse in einem Factsheet.

Technische Probleme und Verzögerungen bei IT-Projekten sind an sich nicht überraschend. Doch beim EPD hat der Gesetzgeber eine klare Zeitvorgabe gemacht. So müssen alle Spitäler bis Mitte April 2020 ihre Systeme so weit angepasst haben, dass sie mit dem Patientendossier arbeiten können. Dies hat das Parlament im Rahmen der Beratung des EPD in das Krankenversicherungsgesetz (KVG) hineingeschrieben.

Im erwähnten Factsheet versucht eHealth Suisse zu beruhigen. Zwar würden die Stammgemeinschaften erst im zweiten Halbjahr 2019 zertifiziert werden. Am geplanten Einführungstermin im Frühling 2020 könne jedoch festgehalten werden, da das EPD bis zu diesem Zeitpunkt schrittweitweise aufgebaut und getestet würde. Lütschg von der Aargauer Stammgemeinschaft sagt, dass die Frist für die Spitäler sehr knapp bemessen sei.

Das BAG geht weiterhin davon aus, dass das EPD im Frühling 2020 vollständig eingeführt ist, wie von Greyerz sagt. Konkret sei damit gemeint, dass in der ganzen Schweiz Angebote bestehen und dass das EPD in den Spitälern angeboten werde.

Angst vor Datenfriedhof

Neben dem ambitionierten Zeitplan meldet unter anderem die Ärztegesellschaft FMH mehrere Bedenken an. Umstritten ist etwa der Begriff der behandlungsrelevanten Daten. Im Gesetz zum Patientendossier wurde offengelassen, was als behandlungsrelevant gilt und was nicht. «Es kann nicht die Idee sein, dass im EPD alle möglichen Informationen abgelegt werden», sagt Yvonne Gilli, die im Zentralvorstand der FMH das Departement eHealth und Digitalisierung leitet. Dem Bedürfnis einer möglichst umfassenden Information stehe das Interesse gegenüber, das EPD möglichst übersichtlich zu gestalten. Es müsse inhaltlich auf das medizinisch Wesentliche beschränkt werden, um dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entsprechen. Nur so könnten Ärzte oder andere Gesundheitsfachpersonen die wirklich wichtigen Informationen rasch finden.

Zudem stellen sich für die Ärzte auch rechtliche Fragen. So ist unklar, ob sie dafür haften, wenn Ärzte einen Befund im EPD nicht abgelegt haben, der später für die Behandlung im Spital oder in einem Notfall wichtig gewesen wäre. Würden dagegen zu viele Dokumente abgelegt, so drohten die Patientendossiers zu einem Datenfriedhof zu verkommen, sagt Gilli.

Unbestritten ist, dass das EPD einen enormen Mentalitätswandel mit sich bringen wird. Lütschg sieht im Patientendossier einen Paradigmenwechsel, wenn Patienten und andere Gesundheitsfachpersonen beispielsweise plötzlich Teile der Krankengeschichte des Hausarztes lesen können. Er spricht deshalb von einer Revolution im Gesundheitswesen. Es sei höchste Zeit, dass das EPD nun eingeführt werde. Viele junge Ärzte arbeiten schon längst mit digitalen Systemen und aufseiten der Patienten würden die jüngeren Generationen immer stärker nach digitalen Lösungen verlangen.