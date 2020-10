Die Corona-Schnelltests seien ein knappes Gut, sagt der Bundesrat – doch die Wirtschaft beharrt

Quarantäne-Regeln Seit Wochen fordern Wirtschaftsvertreter den Einsatz von Schnelltests. Sie wollen Mitarbeiter mit grippeähnlichen Symptomen nicht mehr für längere Zeit in Quarantäne lassen müssen. Und Reisen zu Kunden im Ausland sollen wieder möglich sein. So sagt etwa Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands: «Für die Wirtschaft ist es unvertretbar, Arbeitnehmende in Quarantäne zu schicken, deren Symptome mit Covid-19-Symp-tomen verwechselt werden.»

Nun zeigt sich: Die Hoffnungen der Wirtschaft haben sich vorerst zerschlagen. Bundesrat Alain Berset sprach am Donnerstag ein Machtwort. «Diese Schnelltests müssen wirklich und nur im Rahmen der Verfolgung der Pandemie eingesetzt werden», sagte der Gesundheitsminister an einer Medienkonferenz. Es werde überhaupt nicht möglich sein, dass die Schnelltests plötzlich anderweitig eingesetzt würden. Namentlich nannte Berset Tests in Unternehmen und an der Grenze.

Es ist offensichtlich eine Frage der Kapazitäten. Dies sagt Thomas Schinecker, Chef der Diagnostiksparte des Pharmakonzerns Roche. «Wenn die Kurve der Coronainfektionen weiter so steil steigt, wird es schwierig, über den medizinischen Bedarf hinaus Schnelltests einzusetzen», sagt der gebürtige Österreicher im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die weltweite Nachfrage nach Schnelltests übersteige das Angebot bei weitem. Wenn Regierungen Tests bei Roche bestellten, dann sei der medizinische Bedarf eines Landes ein wichtiges Kriterium. «Die erste Priorität haben immer die Patienten». Letztlich müssten die Regierungen entscheiden, wie sie die Tests einsetzen wollen.