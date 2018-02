> Auch der Verkauf der defizitären Produktionsstätten in Nordamerika sorgt nicht für die notwendige Entspannung beim Lebensmittelhersteller Aryzta (Börsensymbol: ARYN): Mit einem Wochenminus von nahezu 6 Prozent wird die Talfahrt nochmals zusätzlich beschleunigt. Hier gilt es, auf keinen Fall schon zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Gegenbewegung nach oben zu spekulieren. Schade, denn der Sektor würde mir im Grunde sehr gut gefallen.

Nach einer vertieften Bilanzanalyse kann bei Aryzta aber weiterhin kein grünes Licht erteilt werden. Haben Sie einfach Verständnis: Eine solche Spekulation, basierend auf dem Prinzip Hoffnung, darf nicht Ihre Anlagemaxime sein. Ihr hart verdientes Geld hat Besseres verdient. (Hände weg)

> Ich verneige mich vor David Dean, welcher den Zuger Schraubenproduzenten Bossard Holding (Börsensymbol: BOSN) als CEO in eine ganz neue Dimension hinaufkatapultiert hat. In Bälde wird er von einem Vertreter der Besitzerfamilie an der Spitze abgelöst. Mit einer Performance von +249,4 Prozent innert der letzten fünf Jahre zählen Sie zu den ganz grossen Siegern. Und manche Leserinnen und Leser, welche noch früher auf diesen Wert gesetzt haben, dürfen heute einen noch grösseren Reibach verbuchen.

Dies, weil ich die Reinvestition der Dividende in neue Papiere in der Berechnung geflissentlich ausgelassen habe. Der Swiss Performance Index hat innert der letzten fünf Jahre nur um 58 Prozent an Wert zugenommen. Damit ist die ausserordentliche Qualität dieser Anlageempfehlung auf eindrückliche Weise unter Beweis gestellt. (Abstossen wegen des Chefwechsels beim Schraubenhersteller)