Die Aufregung um Plastikverpackungen ist unnötig – eine Abrechnung

Plastik ist ein sehr emotionales Thema. Die Migros, die wegen ihrer kunststoffverpackten Gurke einst heftig in Kritik geriet, kann davon ein Lied singen. Mit Plastik verbinden wir fossile Rohstoffe wie Erdöl und Kohle, wir verbinden damit Treibhausgase, verschmutzte Ozeane und unschöne Bilder von Schildkröten, die in Plastikverpackungen verheddert sind.

Dass Kunststoffverpackungen auf ihren Sinn überprüft und vermehrt gesammelt und rezikliert werden, ist deshalb nur richtig. Diesbezüglich ist in der Schweiz in den vergangenen Jahren viel passiert – man denke an die verbotenen Plastiksäcke im Detailhandel oder den Trend hin zu Mehrwegverpackungen.