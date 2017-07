Sorgenkinder der Branche sind die Warenhäuser, die auch in den vergangenen Jahren massiv an Umsatz eingebüsst haben, wie die jüngsten Untersuchungen von GfK zeigen. Allen voran die drei grössten Ketten. Neben Manor (die jedoch im vergangenen Jahr keine Zahlen publizierte) und Coop City ist das die Globus-Gruppe, die zum Migros-Konzern gehört. Warenhäuser, lange die Zugpferde der Innenstädte, können ihre Funktion im Gefüge kaum mehr aufrechterhalten. Der Einbruch hat seinen Grund: Sie boten lange genau das an, was online gefragt ist: Kleider oder Multimedia-Artikel. Eine GfK-Umfrage von Anfang Juni im Auftrag der IG Manor Bahnhofstrasse zeigt am Beispiel Zürichs, wie wichtig die Warenhäuser für die Innenstädte sind. Neben Globus ist Manor das Geschäft, das für die meisten Befragten in Zürich ausschlaggebend ist bei der Wahl der Bahnhofstrasse als Einkaufsort.

Überall und jederzeit einkaufen

Willkommen in der neuen Welt des Konsums. «Konsumenten haben die Vorzüge des mobilen Online-Handels erkannt. Doch auch die Online-Angebote sind immer besser geworden. Man kann mobile überall und jederzeit einkaufen», sagt Marta Kwiatkowski Schenk, Trendforscherin am GDI. Die Verführung geschieht rund um die Uhr, das Sortiment ist praktisch unbegrenzt und die Produkte sind immer irgendwo verfügbar, zustellbar und vergleichbar. Die Ansprüche der Kunden hätten sich dramatisch geändert, konstatiert die Trendforscherin. In den Innenstädten findet deshalb nicht nur ein Wegsterben von alteingesessenen Fachgeschäften statt, sondern es entsteht auch viel Neues. Die neuen Bedürfnisse werden jedoch eher von neuen Ladenkonzepten erfüllt, die in einst verschmähten Stadtquartieren entstehen. Das Einkaufen steht bei diesen Angeboten nicht im Vordergrund. Es geht um das Erlebnis. Um die Glace-Kreationen der «Gelateria die Berna» in Zürich zu kosten, steht der Hipster auch gut und gerne eine Stunde an.

Der Umbau des Schweizer Detailhandels passiert in Siebenmeilenstiefeln. Dies lässt sich anhand der Zahlen des Marktforschungsinstituts GfK sowie des Immobilienspezialisten Wüest Partner festmachen. Zwischen 2010 und 2015 sind die Umsätze pro Quadratmeter Verkaufsfläche um über 20 Prozent gesunken. Und dies genau in den kritischen Bereichen, in denen das Internet als Verkaufskanal besonders stark ist. Im Foodbereich dagegen sind die Verluste vergleichsweise moderat.

Zweitgrösstes Shopping Center

Eine Auswertung der neusten Zahlen von Wüest Partner für die «Nordwestschweiz» zeigt, dass in den meisten Regionen die Mietpreise auch in diesem Jahr unter Druck sind. «Generell können wir aufgrund unserer Daten keine Entwarnung für die Innenstädte geben», sagt Robert Weinert, der bei Wüest Partner für das Immo-Monitoring zuständig ist. Um die Altstadtlagen zu verbessern, seien verschiedene Ansätze denkbar. Von der Neugestaltung der Fussgängerzonen, Verbesserungen bei Parkiermöglichkeiten über die sanfte Renovierung des historischen Kerns. Damit die Kunden wieder in die Städte gelockt werden, empfiehlt Weinert zudem, dass sogenannte «Magnetmieter» angezogen werden.

Noch steht dem Schweizer Detailhandel ein weiterer Test bevor. Die Eröffnung der «Mall of Switzerland» im Luzernischen Ebikon. Sie lässt schon heute die Detailhändler in der Stadt Luzern zittern, entsteht doch hier mit 150 Läden, Indoor-Surf-Anlage, Fitness-Center, Multiplex-Kino sowie der grössten Kinderspielwelt das zweitgrösste Shopping Center der Schweiz. Die Investoren aus Abu Dhabi haben 450 Millionen Franken dafür eingeschossen. Heinz Bossert, Präsident des Luzerner Detaillistenverbands, mag sich gegenüber dieser Zeitung nicht über die Stimmung im Gewerbe äussern. Sicher ist: Vergnügungsmöglichkeiten wie Kinos sollen offenbar hier die Kunden anziehen. Diese Angst spürt man auch in Bern, seitdem der Kinobetreiber Kitag angekündigt hat, grosse Kinos in der Innenstadt zu schliessen und in der Peripherie zu eröffnen.

Trotz der Misere: An sehr guten Lagen in den Innenstädten gibt es immer noch viele Anfragen von internationalen Mietinteressenten, sind die Experten überzeugt. Auch wenn es nicht mehr ganz so viele sind wie noch vor ein paar Jahren. Hier unterscheidet sich Basel stark von Zürich: «Die Mietzinse an der Bahnhofstrasse in Zürich sind zwar etwas unter Druck, vor allem aber in Basel sind sie durch die Grenznähe stark rückläufig», sagt Gabriela Brandenberg, Head Retail Services bei SPG Intercity, die Ladenflächen in den grössten Schweizer Städten an hauptsächlich internationale Kunden vermittelt. Es werde heute länger und härter verhandelt. Die Zahlen von Wüest Partner geben ihr recht: Während in Zürich zwischen 2012 und 2016 die Spitzenmieten für Verkaufsflächen gestiegen sind, sind diese während der gleichen Zeitperiode in Basel und Bern eingebrochen. Erst 2017 findet ein umgekehrter Trend statt.