Der Ostschweizer Konjunkturindex fällt auf Rekordtief – regionale Exportwirtschaft in die Knie gezwungen

Seit Mitte März stehen in der Schweiz viele Branchen still. Auch weltweit legten ähnliche Massnahmen grosse Teile der Wirtschaft lahm, so leiden auch Unternehmen, die nicht staatlich verordnet schliessen mussten. «Das Ausmass der Coronakrise ist beeindruckend», sagt der St. aller Ökonom Peter Eisenhut. Im Auftrag des Kantons und der St. aller Kantonalbank analysiert er regelmässig Konjunkturdaten und die Unternehmensumfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH.

Die Coronakrise breche Rekorde, schreibt Eisenhut im neusten Quartalbericht, aber negative. Der Ostschweizer Konjunkturindex ist unter den Tiefstand der Finanzkrise gefallen. Rund ein Drittel der Ostschweizer Erwerbstätigen arbeitet kurz. Der Detailhandel beurteilte seinen Geschäftsgang noch nie so schlecht wie heute. «In der Finanzkrise blieb diese Branche mehr oder weniger verschont», sagt Eisenhut. Sogar auf dem Bau sank die Stimmung.