Das Kerngeschäft schrumpft

Doch im vergangenen Jahr gab es auch viele Baustellen. Der Bücher-, DVD- und CD-Händler Exlibris bekam die Online-Konkurrenz zu spüren. Im Januar entschied die Migros, das Filialnetz massiv zu verkleinern und über 100 Stellen zu streichen. Das Modehaus Schild wird aufgegeben und in die Globus-Gruppe integriert. Und das Grosshandelsgeschäft von CCA Angehrn sowie der Bürobedarfsverkäufer Office World wurden verkauft. Gleichzeitig stieg der Personalbestand um 2500 Mitarbeitende an (s. Tabelle). «Das hat alles Kosten gebunden und das Ergebnis belastet», sagt Zumbrunnen. Kommt hinzu, dass insbesondere das Supermarktgeschäft, also der Kernbereich, schwächelt. Der Umsatz mit Shampoos, Hörnli und Waschpulver in den Filialen sank um 0,8 Prozent auf 11,6 Milliarden Franken.

Kurz nach seiner Ernennung zum Chef des Genossenschaftsbunds, der eigentlichen Migros-Zentrale, lancierte Zumbrunnen intern ein Kostensparprogramm namens «Fast Forward» mit Unterstützung des deutschen Unternehmensberaters Batten & Company. Gemäss Insidern sind am Hauptsitz am Limmatplatz denn auch viele Leute verunsichert, da sie nicht wissen, wo Zumbrunnen die Sparaxt ansetzt. Klärende Antworten lieferte der 48-Jährige noch nicht. Im Gegenteil: Sorgte sein Vorgänger Herbert Bolliger mit seinem ruppigen Kommunikationsstil oftmals für Provokationen, bemüht sich Zumbrunnen um vornehme Zurückhaltung. Zwar ist er erst seit drei Monaten im Amt. Dennoch hatte er bei der Jahrespressekonferenz nebst den Gewinnzahlen wenig Neues zu vermelden.