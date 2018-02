Urteil aus Genf als Warnung

Aussagekräftiger ist die Ertragsentwicklung, die im Berichtsjahr leicht positiv war. Wachstum verzeichnete die Bank insbesondere im Vermögensverwaltungsgeschäft, wo beträchtliche Neugelder angezogen werden konnten. Doch in diesem Geschäft lauern beträchtliche Risiken, wie ein spektakuläres Gerichtsurteil vergangene Woche in Erinnerung ruft. Ein Genfer Gericht verurteilte einen ehemaligen CS-Vermögensverwalter und Betreuer ultrareicher Kunden aus Russland und Osteuropa zu fünf Jahren Haft. Der Banker hatte dem Kunden zur Vertuschung eigener Fehler hohe Verluste von insgesamt 140 Millionen Franken aufgebürdet. Dem Mitarbeiter gelang es, mit betrügerischen Methoden die Kontrollen der Bank zu umgehen. Darauf kann sich das Institut juristisch zwar beziehen, doch der Ruf nimmt dennoch erheblichen Schaden.

Der Fall legt die Risiken forcierter Wachstumsstrategien in der Vermögensverwaltung offen. Er sollte für das CS-Management wie auch für deren Aktionäre eine Mahnung sein, dass sich Marathonläufe mit Zwischensprints nicht gewinnen lassen.

Bescheidene Dividende

Auch im Schweizer Geschäft gewinnt die Credit Suisse mit ihrer Strategie nicht nur Freunde. Die starke Fokussierung auf das hochrentable Geschäft mit ultrareichen Kunden zwingt die Bank, ihre inländischen Aktivitäten mit kleineren Kunden so zu gestalten, dass sie im konzerninternen Vergleich nicht abfallen. Von den 1,4 Millionen Kunden, welche die Bank in der Schweiz betreut, werden inzwischen mehr als zwei Drittel von Mitarbeitern in einem Callcenter bedient. Für viele Kunden ist diese Behandlung mindestens noch stark gewöhnungsbedürftig.

Folgenlos dürfte dies für die Credit Suisse nur dann bleiben, wenn der Service zum Standard in der Branche wird. Wenig Freude dürften die kleinen Aktionäre auch an der Dividende haben, die sich mit 25 Rappen pro Aktie ziemlich bescheiden ausnimmt. In den Vorjahren konnten die CS-Aktionäre jeweils zwischen einer Bardividende oder einer Aktiendividende wählen. Jeweils etwa ein Viertel nahm die Bardividende in Anspruch. Nun muss dieses Geld unter allen Aktionären verteilt werden, weil es keine Aktiendividende mehr gibt.