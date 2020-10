Der Bahnverkehr erholt sich nur schleppend von Corona

(dpo) Der Bahnverkehr hat sich von Juli bis September mit 3,82 Milliarden zurückgelegten Personenkilometer gegenüber der Periode von April bis Juni fast verdoppelt. Trotz dieser Erholung waren auch in den Sommermonaten 30,5 Prozent weniger Passagiere unterwegs als in der gleichen Vorjahresperiode, wie der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt.