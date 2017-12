EOS ist eine der grössten Inkassofirmen Europas – und Opfer eines der grössten Hackerangriffe auf dem alten Kontinent. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, haben Hacker 33'000 Dateien mit Personendaten entwendet. Der 3 Gigabyte umfassende Datenberg stammt mehrheitlich von in der Schweiz wohnhaften Personen, bei denen EOS in den letzten 15 Jahren im Auftrag von Firmen oder Behörden Schulden eingetrieben hatte. Die Daten beinhalten allerdings nicht nur Namen und Adressen, sondern auch Kreditkartenabrechnungen, private Briefwechsel und Krankenakten. Laut «Süddeutscher Zeitung» sind die Hacker via eine Sicherheitslücke ins IT-System von EOS eingedrungen. Man habe das Problem behoben, teilte die Firma mit. Am Abend dann widersprach der Schweiz-Chef von EOS gegenüber «blick.ch», es sei zu keinem Hackerangriff gekommen. Wie die Daten entwendet wurden, liess er jedoch offen. «Wir nehmen diesen Fall aber zum Anlass, die bisherigen Prozesse diesbezüglich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.»

Dass eine Inkassofirma über sensible persönliche Daten von Schuldnern verfügt, ist in den Augen von Datenschutzexperten problematisch. Adrian Lobsiger, Datenschutzbeauftragter der Schweiz, sagte gegenüber der «Süddeutschen Zeitung», es sei «unverhältnismässig und somit nicht zulässig», wenn Ärzte ganze Krankenakten inklusive detaillierter Krankengeschichte ihrer Patienten an Inkassofirmen weiterleiteten. Zur Weitergabe von Ärzte-Daten an Dritte im Generellen sei er zudem bereits länger im Gespräch mit der Ärzteschaft, ergänzte er im «Echo der Zeit» von SRF.