Das «Winnetou»-Kultglacé überlebt die Rassismus-Debatte - doch andere Namen verschwinden

Die «Black Lives Matter»-Bewegung hat viele Konzerne zum Umdenken gebracht. Mit der Tötung George Floyds durch einen Polizisten begann eine Debatte über den systematischen Rassismus, der bis hin zu Alltagsprodukten im Küchenregal reicht. So hat Mars inzwischen seine Reis-Kultmarke «Uncle Ben’s» umgetauft in «Ben’s Original». Das Logo hatte zuvor das Bild eines schwarzen älteren Mannes gezeigt, der nach einem texanischen Reisbauern benannt ist. Zudem trug er einen weissen Kragen, so wie einst schwarze Bedienstete in den USA. Und der Name «Uncle» gilt als belastet, da früher in den Südstaaten Schwarze nicht mit Mr. oder Mrs. sondern mit Uncle (Onkel) oder Aunt (Tante) angesprochen wurden. Entsprechend hat auch Pepsico angekündigt, die Pfannkuchen-Marke Aunt Jemima anzupassen. In den Fokus der Debatte rückte auch das Schweizer Kultglacé «Winnetou» des Herstellers Frisco, der zur Firma Froneri gehört, einem Joint-Venture, an dem Nestlé beteiligt ist. Im Juli, während weltweit Menschen gegen Rassismus protestierten, gab Froneri gegenüber dieser Zeitung bekannt, dass man eine Namensänderung des Winnetou-Glacés im Zuge der Rassismus-Debatte prüfe.

Doch nun ist klar: «Winnetou» behält seinen Namen und auch das Verpackungsbild mit einem stereotypen US-Ureinwohner mit Federschmuck, wie eine Froneri-Sprecherin auf Anfrage bestätigt: «Nach internen Abklärungen belassen wir bis auf weiteres den Namen und die Verpackung.» Eine Erklärung, weshalb man zu diesem Schluss gekommen ist, nennt sie nicht. Für Susan Arndt, Professorin für Anglistik und Kulturwissenschaften an der Universität Bayreuth, ist hingegen klar, dass der Name und das Design verschwinden müssten, wie sie gegenüber CH Media im Sommer darlegte. «Ich bin selber mit den Winnetou-Filmen aufgewachsen und habe sie geliebt, aber bei Mays Erzählungen handelt es sich um eine Romantisierung einer in Tat und Wahrheit gewaltsamen rassistischen Geschichte.»