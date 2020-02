Das traurige Ende des A380: Die ersten Superjumbos werden bereits zerlegt

Glanz und Elend liegen auch in der Luftfahrt nahe beieinander. 13 Jahre, um genau zu sein. 2007 rissen sich die Fluggesellschaften um das Startexemplar des grössten Zivilflugzeugs der Welt. Den Zuschlag erhielt Singpore Airlines. Die asiatische Airline schlachtete den Prestigeerfolg auch weidlich aus.

Nun wird das gleiche Flugzeug bereits wieder verschrottet. Wobei das Wort an sich zu hart ist: Auf dem Flughafen von Tarbes in den französischen ­Pyrenäen wird der Doppelstöcker ein Jahr lang säuberlich in seine Bestandteile zerlegt. Fahrwerk, Cockpit- und Kabinenteile gelangen wieder in den Verkauf. Die diversen Komponenten des Rumpfs und der Leitwerke werden nach Materialzugehörigkeit – Aluminium, Stahl, Plastik, Titan, Kompositstoffe – getrennt und von der ­zuständigen Firma Tarmac Aerosave dem Recycling zugeführt.

Der Erlös daraus ist beträchtlich; allein die Triebwerke von Rolls Royce spielen durch die Weitervermietung jedes Jahr mehrere Millionen Euro ein. Die legale Besitzerin des Flugzeugs, die deutsche Leasinggeberin Dr.Peters Group, schätzt den Erlös der Komponenten höher ein als den Verkaufspreis des A380 in einem Stück.

Zu teuer und zu wenig ökologisch

So traurig endet das grösste Abenteuer der Airbus-Geschichte: Der erste A380, stolzer Supervogel einer angeblich ­neuen Luftfahrtära, wird nach dreizehn Jahren ausgemustert, zerlegt und zersägt. Weitere ­Maschinen des Typs warten in Tarbes auf das gleiche Schicksal, was notabene auch auf die Preise für die Einzelteile drücken dürfte.

Mehrere Fluggesellschaften wie etwa Qatar Airways oder Air France haben bereits ange­kündigt, dass sie ihr A380-­Programm einstellen wollen. Die Franzosen werden ihre zehn Maschinen bis Ende 2022, also in knapp drei Jahren abstossen. Dafür bestellen sie Langstreckenversionen des A350. Dieses etwas kleinere Airbus-Modell hat das Ende des A380 beschleunigt: Es verfügt nur über zwei Triebwerke, was Einsparungen beim Kerosin von bis zu 25 Prozent gegenüber dem vierstrahligen A380 erlaubt. Der Riesen-Airbus sei heute «zu teuer und zu wenig ökologisch», sagte Nicolas Bertrand, Flottenchef von Air France, diese Woche.

Die Airbus-Planer hatten sich aber auch sonst getäuscht: Sie setzten auf das sogenannte Hub-Prinzip mit einem zentralen Flughafen-Drehkreuz pro Airline. Heute fliegen jedoch die neuen Flugzeugtypen A350 oder Boeings 787 viel weiter, weshalb sie auch direkt sekundäre Destinationen ansteuern können.