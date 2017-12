Kein anderes Phänomen in der Finanzbranche habe 2017 für mehr Aufsehen gesorgt als die Kryptowährung Bitcoin, heisst es in der am Montag publizierten Begründung. Geradezu explosionsartig und verbunden mit riesigen Schwankungen habe sich deren Wert im Verlauf der letzten zwölf Monate um mehrere Hundert Prozent vervielfacht. Ein Ende der Hausse sei nicht in Sicht.

Das Schweizer Finanzwort des Jahres wurde 2017 zum vierten Mal bestimmt. Die in den Vorjahren gekürten Wörter waren "Negativzinsen", "Nullzinspolitik" und "Frankenschock".