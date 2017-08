1975 belieferte Hiestand als Erster in der Schweiz Bäckereien mit tiefgefrorenen Gipfeli. Die Kritiker schimpften ihn anfangs «Totengräber der Bäcker», verstummten angesichts der grossen Nachfrage und des Erfolgs aber bald.

1988 erfand Hiestand das Frischback-Gipfeli und verhalf den Tankstellen so zum Durchbruch mit Convenience-Backwaren.

Nach der Erfindung des Laugengipfels machte Hiestand in den 90er-Jahren mit dem Schoggigipfeli Furore. Eine neue Maschine erlaubte es erstmals, die Gipfeli mit einer dressierfähigen Schokocreme zu füllen und automatisch abzuwickeln.

Modernste Anlage im Aargau

Hiestand ist gebürtiger Zürcher, einen Namen machte er sich aber mit seinen Produktionsstätten im Kanton Aargau. So nahm er 1993 in Lupfig die damals modernste vollautomatisierte Gipfelistrasse Europas in Betrieb. Seine Nachfolge-Firma «Fredy’s» wiederum stationierte Hiestand später in Baden.

Aus der Firma, die noch heute seinen Nachnamen trägt, ist Hiestand 2003 ausgeschieden. Vorausgegangen war die Übernahme durch die irische Gesellschaft IAWS. Deren Strategie vertrug sich nicht mehr mit dem Patron der alten Schule. Der Anfang vom Ende war wohl schon der Börsengang 1997. Hiestand nennt diesen rückblickend den «grössten Fehler meines Lebens».

Nicht nur als Unternehmer war Hiestand aussergewöhnlich. Auch privat führte der Bäcker ein bewegtes Leben. Stellvertretend für viele Geschichten und Anekdoten, wird im Hiestand-Buch das amouröse Abenteuer mit einer russischen Ballerina beschrieben, die der junge Fredy Hiestand im kommunistischen Moskau der 70er-Jahre kennen lernte. Weil Hiestand schon verheiratet war, beauftragte er einen Bäckerei-Angestellten, die Tänzerin zu heiraten und ihr so ein Leben in der Schweiz zu ermöglichen.