CS-Präsident Rohner rechnet mit tieferen Boni – und sagt, eine Fusion mit UBS sei «keine abwegige Idee»

Es heisst, Sie hätten gern eine Frau als Nachfolgerin gehabt. Nun wird es doch ein Mann, der Portugiese António Horta-Osório, der derzeitige Chef der Lloyds-Gruppe. Warum?

Urs Rohner: Als ich 2011 Verwaltungsratspräsident wurde, gab es nur eine Frau im Verwaltungsrat, bei meinem Austritt werden es fünf sein. In der Konzernleitung sitzen drei Frauen. Da hat sich also einiges verändert. Was das Präsidium betrifft, stand die Geschlechterfrage nicht im Vordergrund. António Horta-Osório hat das Anforderungsprofil am besten erfüllt, darum fiel die Wahl auf ihn.

Haben Sie ihn bereits gekannt?

Ja, wir haben uns vor längerem im Vorstand einer Branchenorganisation kennen gelernt. António ist einer der besten Banker Europas und überzeugt auch in menschlicher Hinsicht.

Von CS-Gründer Alfred Escher bis zu Ihnen: Die Credit Suisse hatte immer Schweizer Präsidenten. War der rote Pass diesmal ein Handicap, weil schon Ihr CEO, Thomas Gottstein, Schweizer ist?

Nein. Es hätte durchaus ein Schweizer VR-Präsident sein können, aber die Auswahl für ein solches Amt ist begrenzt. Wir sind ein global tätiges Unternehmen und haben denjenigen Kandidaten gesucht, der unsere Bank für die nächsten zehn, zwölf Jahre am besten in die Zukunft führen kann. Der Pass war kein Kriterium – die Bereitschaft, in der Schweiz zu sein und sich hier als Präsident zu engagieren, hingegen schon.