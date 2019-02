Urs Rohner: Wir befinden uns ja nicht in einem Film, sondern in der Realität. Wobei es stimmt, dass wir ziemlich stürmische Zeiten erlebt haben. Der Umbau der CS, der Jahre beanspruchte, war intensiv. Und wenn er abgeschlossen ist, heisst es nicht, dass jetzt alles gut ist und so bleibt.

Fast 150 Jahre alt ist das Hauptgebäude der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz, die ehrwürdigen Gänge und Räume strahlen Zeitlosigkeit und Schwere aus. Damit kontrastiert die leichtfüssige, fast hüpfende Art, mit der sich Hausherr Urs Rohner darin bewegt. Auch das Züri-Deutsch des früheren Hürdenläufers kommt in leicht überhöhtem Tempo daher.

Urs Rohner, 59, wollte schon in jungen Jahren hoch hinaus. Zuerst im Sport, wo er zweimal Schweizer Meister über 110 Meter Hürden wurde. Dann im Studium: Nach seinem Jus-Abschluss an der Universität Zürich erwarb Rohner nicht nur das Zürcher Rechtsanwaltspatent, sondern auch jenes des US-Bundes- staats New York. Im Jahr 2000 verliess er die Welt der Anwaltskanzleien und wechselte als Chef zum deutschen Medienkonzern ProSieben Sat1. 2004 holte ihn die Credit Suisse (CS) als Chefjurist an Bord. 2011, kurz nach der Finanzkrise, wurde Rohner VR-Präsident. Er verkleinerte die Bank und fokussierte sie wieder aufs alte Kerngeschäft, die Vermögensverwaltung. Der vierfache Vater lebt mit Nadja Schildknecht zusammen, der Gründerin des Zürcher Filmfestivals.

In der Schweizer Universalbank haben wir das Geschäft nicht zurückgefahren, sondern wir wachsen: Zwischen 2015 und 2018 steigerten wir hier den Gewinn von rund 1,5 auf über 2 Milliarden Franken. Auch die internationale Vermögensverwaltung, die wir vom Schweizer Geschäft trennten, ist enorm gewachsen. Dasselbe gilt für unser Asiengeschäft. Massiv reduziert haben wir unseren dritten Bereich, den Handelsbereich im Investmentbanking – am meisten in London.

Das kam aber relativ spät – die UBS stutzte die Investmentbank schon früher.

Das Timing war nur ein Faktor, denn unsere Ausgangslage war unterschiedlich. Immerhin erzielten wir auch in einer späteren Phase noch hohe Gewinne in diesem Geschäft.

Noch heute bindet das Investmentbanking in der CS viel Kapital. Zu viel?

Nein. Wir erachten eine Grösse von 60 Milliarden Franken risikogewichtete Aktiven als vernünftige Grösse für unser Handelsgeschäft. Mit weniger kann man dieses Geschäft kaum betreiben. Und die Investmentbank insgesamt bleibt für uns wichtig, auch zur Unterstützung grosser Kunden in der Vermögensverwaltung. Wir sind so aufgestellt, dass die Volatilitätsausschläge kleiner sind und nicht in einem Jahr auf einmal riesige Verluste anfallen können. Im Bereich «Fusionen und Übernahmen», in dem die Beratung im Zentrum steht, sind wir im Übrigen mittlerweile die einzige europäische Bank, die mit den Amerikanern mithalten kann.

Aber auch hier sind es Schrumpf-Kuren und Optimierungen, die Sie durchgeführt haben. Wo ist Ihre Vision? Wie überzeugen Sie einen Top-Banker der Konkurrenz, zur CS zu wechseln?

Wir sind technologisch sehr weit. Beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz versprechen wir uns ein enormes Innovationspotenzial, gerade in der Vermögensverwaltung, in der Compliance und im Risikomanagement. Wir bekunden keine Mühe, Top-Leute zu finden, im Gegenteil: Wir erhalten sehr viele spontane Bewerbungen, das hat spürbar zugenommen. Auch, weil wir ein Umfeld bieten, das sehr unternehmerisch ist.

Wie gross wird die CS als Arbeitgeberin künftig überhaupt noch sein? Aktuell bieten Sie in der Schweiz rund 16'000 Vollzeitstellen an, im Jahr 2000 waren es noch rund 28'000. Geht es weiter runter?

Dieser direkte Stellenvergleich zurück ins Jahr 2000 ist wegen der veränderten Strukturen schwierig. Aber sicherlich gab es einen Stellenabbau auch in der Schweiz, ebenso wie Verlagerungen ins Ausland. Ich denke, dass die Digitalisierung zu einer weiteren Reduktion heutiger Stellen führen wird – auf der anderen Seite wird sie auch neue Jobs schaffen.

Die CS trägt die Schweiz im Namen. Aber wie schweizerisch ist sie eigentlich noch? Im Inland fielen viele Stellen weg, zwei der grössten Aktionäre kommen aus Saudi-Arabien und Katar, und in der Konzernleitung sind zwei Drittel ohne Schweizer Pass …

Im Vergleich zu anderen internationalen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist die CS allerdings sehr schweizerisch. In der Konzernleitung sind 5 von 12 Mitgliedern Schweizer und Dreiviertel haben den Wohnsitz in der Schweiz. Bei uns ist der VR-Präsident Schweizer, und wir achteten immer darauf, dass auch der Verwaltungsrat insgesamt schweizerisch geprägt ist. Das inländische Geschäft ist entscheidend für die CS – und der grösste Gewinnbringer. Es wird von einem Schweizer geführt, und praktisch die ganze Geschäftsleitung dieser Einheit besteht aus Schweizern.

Ist vorstellbar, dass weder CEO noch der VR-Präsident Schweizer sind?

Theoretisch schon, praktisch kaum. Wir heissen Credit Suisse, haben hier 1,5 Millionen Kunden – da macht es Sinn, dass eine der beiden Spitzenpositionen durch jemanden besetzt ist, der unsere Sprache spricht, das Land und die Kultur kennt. Gerade der VR-Präsident muss auch gute Kontakte zur politischen Schweiz pflegen.

Den nächsten politischen Wirbel könnte es geben, wenn Sie diesen Frühling einen starken Anstieg der Boni verkündigen.

Gewiss zahlen die Banken vergleichsweise hohe Gehälter, allerdings sind sie inzwischen in der Spitze wohl 50 Prozent tiefer als vor der Finanzkrise. Wichtig scheint mir, dass das Entschädigungssystem transparent und nachvollziehbar ist. Die grossen Ausreisser von früher gibt es nicht mehr.