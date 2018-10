Herr Gottstein, Sie sind stark gefordert. Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam erwartet von Ihnen einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden Franken. Sind Sie auf Kurs?

Thomas Gottstein: In den ersten sechs Monaten des Jahres haben wir einen Vorsteuergewinn von 1,13 Milliarden Franken erreicht. Grundsätzlich sind wir also auf Kurs, insbesondere auch wenn man schaut, wo wir hergekommen sind. 2015 wurde für das gesamte Jahr ein Gewinn von rund 1,6 Milliarden Franken erzielt. Als wir damals unsere Ziele für 2018 formuliert hatten, war viel Skepsis zu hören. Wir haben in den letzten drei Jahren aber in Sachen Effizienz deutlich zugelegt und die Kosten stark gesenkt.

Sie haben auch dieses Jahr 300 Stellen abgebaut. Ist die Restrukturierung nun zu Ende?

Im Oktober 2015 hatten wir in der Schweiz 17'000 Vollzeitstellen. Unser Ziel war eine Reduktion innert dreier Jahre um 1600 Stellen – also rund 10 Prozent. Ende Jahr dürfte dies abgeschlossen sein – mit einer Punktlandung. Deutlich grösser war die Reduktion bei den externen Mitarbeitern und Beratern. Es war uns wichtig, dass wir zuerst bei den externen Beratern ansetzen, bevor wir interne Stellen abbauen.

Auch Ihr Filialnetz ist geschrumpft.

Wir haben seit 2015 das Filialnetz von etwa 150 auf 135 reduziert. Wir passen uns dabei an die sich verändernden Kundenbedürfnisse an. Die neue Generation macht alles online, das sehe ich auch bei meinem 16-jährigen Sohn. Und es ist nicht nur die Jugend: Gut 70 Prozent unserer Privatkunden nutzen Online-Banking, bei den Geschäftskunden sind es 100 Prozent. Entsprechend investieren wir in den Ausbau unseres digitalen Angebots.

Es werden also noch weitere Filialen geschlossen?

Aktuell ist nichts geplant, aber wir beobachten auch weiterhin, wie sich das Verhalten und die Bedürfnisse unserer Kunden verändern. Wir haben aber nicht nur Personal abgebaut und das Filialnetz reduziert. Die Bank ist agiler geworden, und wir haben die internen Abläufe optimiert.

Inwiefern?

Wir haben zum Beispiel im Privatkundengeschäft eine ganze Führungsebene herausgenommen. Die Mitarbeitenden haben nun direktere Wege, Entscheide können schneller getroffen werden. Es hat aber auch für die Kunden Vorteile. Sie können viel einfacher direkt zu einem Regionaldirektor gelangen.

Das Siezen sollen Sie auch abgeschafft haben.

Nicht offiziell. Aber wenn ich mit jemandem aus der Bank mehr als einmal zu tun habe, dann biete ich dieser Person in der Regel das Du an. Bei grösseren Meetings kommt manchmal die Frage auf, ob man die Kolleginnen und Kollegen mit «Ihr» oder mit «Sie» ansprechen soll (lacht). Es ist aber schon etwas paradox: mit einem Starbucks-Mitarbeiter bin ich sofort per Du, obwohl ich ihn zum ersten Mal sehe, mit einem Kollegen hingegen, mit dem ich in der Bank zusammenarbeite, bin ich erst einmal per Sie. Da ist es in Englisch schon etwas einfacher.