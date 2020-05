Corona-Impfstoff zuerst für die USA? Jetzt äussert sich Lonza zu den Druckversuchen

Dadurch hat Lonza eine Nähe zu den USA entwickelt. Diese ist auch darin erkennbar, dass die Lonza-Aktionäre Ende April den Pharmamanager Moncef Slaoui in den Verwaltungsrat gewählt haben, der seine Karriere vor allem in den USA machte.

Das Basler Pharmaunternehmen Lonza wird in der Herstellung eines Corona-Impfstoffs eine wichtige Rolle spielen. Sobald dieser entwickelt und getestet ist, soll in Visp VS die Massenproduktion starten. Lonza ist Anfang Mai eine 10-jährige Partnerschaft mit dem US-Impfstoffentwickler Moderna eingegangen. Diese bezweckt, den Impfstoff mRNA-1273, den Moderna entwickelt hat, herzustellen. Von einer Milliarde Dosen pro Jahr ist die Rede.

Weiter sagt sie: «Moderna hat sich für Lonza als Kooperationspartner entschieden, weil wir die Produktionsmöglichkeiten, die nötige Technologie und die regulatorische Erfahrung haben - sowohl in den USA als auch in Europa und Asien.»

Lonza kündigt Schweizer Impfprojekt an

Die Lonza-Sprecherin will nicht sagen, ob der Impfstoff auch in der Schweiz angeboten wird: Auch das sei Sache von Moderna, betont Fowler. Doch sie kündigt an, man plane eine Schweizer Impfstudie: «Lonza hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Moderna und Schweizer Experten ermöglicht, um Impfstofftests in der Schweiz zu planen und durchzuführen.»