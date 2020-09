Corona-Hoffnung Echinaforce: Naturarzt Vogel lernte den Wirkstoff vor über 50 Jahren bei Indianern kennen

Fast ein Jahr ist es her, als die A. Vogel AG ihre neue Produktionshalle in Roggwil in Betrieb nahm. 45 Meter lang ist die Erweiterung des Hauptsitzes, 17 Meter breit und fast so hoch. 25 Millionen Franken investierte das Unternehmen, knapp eineinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten. Hier werden die frisch geernteten Heilpflanzen angeliefert, geschnitten und zu Tinkturen und Tabletten weiterverarbeitet. Die Produktion ist weitgehend automatisiert. Es gibt zwei Produktionslinien für Grossmengen von 4000 und 6000 Litern und eine für die Produktion von Kleinmengen.

Der Wirkstoff legte den Grundstein

Eher in grossen Mengen produziert das Unternehmen sein wohl bekanntestes Produkt, Echinaforce. Gewonnen wird das Naturheilmittel aus der Echinacea, dem roten Sonnenhut, der auch in Roggwil angebaut wird. Firmengründer Alfred Vogel setzte schon 1963 auf die Wirkung der Pflanze, als er die Bioforce gründete. Vogel, der seit den 1930er-Jahren als Naturarzt in Teufen tätig war, lernte die Pflanze und ihre Eigenschaften auf einer Amerikareise bei den Oglala-Lakota-Indianern kennen.