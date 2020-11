Corona-Flaute auf dem Biermarkt: Schweizerinnen und Schweizer tranken 2020 rund 34 Millionen Stangen weniger

Abgesagte Fussballspiele, Schwingfeste und Konzerte: Die coronabedingten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens haben auch Auswirkungen auf die Brauereien. Im Braujahr 2019/20 (Oktober 2019 bis September 2020) verzeichnete der Schweizer Biermarkt im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Minus von 2,2 Prozent auf 4'636'905 Hektoliter Bier (= 463'690'500 Liter).

Dies gab der Schweizer Brauereiverband (SBV) an einer virtuellen Medienkonferenz am Dienstag bekannt. In anderen Worten: Die Schweizer tranken rund 34 Millionen Stangen Bier weniger.