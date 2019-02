Der Detailhändler Coop hat am Mittwoch in 22 seiner Supermärkte ein Abwaschmittel als Werbegeschenk verteilt. Das Mittel Oecoplan Pink Grapefruit befindet sich in 2,4 Deziliter-Flaschen. Coop warnt nun davor, dass das Mittel in Kinderhände gelangt sein könnte.