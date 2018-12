Und auch Coop reduziert bei den Label-Schweinen das Angebot. Das Naturafarm-Schweineprogramm soll beim Basler Detaillisten um 30 Prozent reduziert, die Prämie für die verbleibenden Produzenten angepasst werden. In einer gemeinsamen Mitteilung bringen der Schweizer Bauernverband (SBV), Suisseporcs und der Schweizer Kälbermäster-Verband ihren Unmut über den Entscheid zum Ausdruck. «Ein hohes Tierwohl-Niveau ist bei jeder Meinungsumfrage eine Hauptforderung der Konsumentinnen und Konsumenten an die Schweizer Landwirtschaft. Es stellt sich in Anbetracht der unbefriedigenden Verkaufszahlen beim Labelfleisch die Frage, ob es sich bei diesen Aussagen nur um Lippenbekenntnisse handelt.»

Dass das Tierwohl an und für sich tatsächlich nur ein Aspekt in der Geschichte ist, davon ist Meinrad Pfister, Präsident von Suisseporcs, überzeugt. Es gehe vor allem auch um Marketing. Denn in den vergangenen Jahren habe der gesamte Detailhandel stark in seine Tierwohl-Labels investiert. Labels wie Naturafarm hätten dabei an Exklusivität verloren. Es gehe nun darum, neue Programme zu entwickeln, um sich noch differenzieren zu können. «In Schüpfheim produziert nun der erste Landwirt Schweine nach ‹Wiesenhaltungsstandards› für Coop, sagt Pfister. Dabei erhalten die Mastschweine Zugang auf eine Weide. Für die Tiere und den Schweineproduzenten sei dies sehr erfreulich, betont Pfister, setzt aber gleichzeitig den Zweck und die produzierte Menge in Relation.

Coop werde das Projekt über alle Kanäle kommunizieren und im Vergleich zu den 2,6 Millionen geschlachteten Schweinen in der Schweiz würde die neue Wiesenhaltung wohl viel Beachtung finden, aber bei Preisen auf Bio-Niveau mengenmässig im Promillebereich bleiben. «Ziel wird sein, das Wiesenschwein für PR-Zwecke zu nutzen», bilanziert Pfister.

Auf die Reduktion im Labelbereich angesprochen, hebt Coop tatsächlich das Projekt in Schüpfheim auf den Schild. «Die Wiesenhaltung ist eines von vielen Projekten aus dem Bereich Nachhaltigkeit, die Coop vorantreibt, und es zeigt, dass Coop das Tierwohl auch weiterhin sehr wichtig ist.» Man weise darüber hinaus auch in Zukunft beim Fleisch den höchsten Labelanteil im Schweizer Detailhandel auf.

Neue Gespräche Ende Januar

Weder für die Kälbermäster noch für die Schweinehalter ist in der Sache das letzte Wort gesprochen. Beide wollen sich Ende Januar mit Coop zu Gesprächen treffen. «Die Reduktion der Menge bei Naturafarm ist halbwegs noch nachvollziehbar, nicht aber die gleichzeitige Halbierung der Labelprämie für die Produzenten», sagt Pfister.