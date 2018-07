Den Entscheid habe die Cyber-Verwaltung in Peking getroffen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag. Es habe Differenzen zwischen der Internetaufsicht und den lokalen Stellen gegeben. Am Mittwoch erfolgte die Zulassung; am Donnerstag ereignete sich der Entzug der Genehmigung.

Es wäre die erste offizielle Vertretung von Facebook auf dem Markt in China gewesen, wo das Netzwerk seit 2009 blockiert ist. Das Zentrum hätte Entwickler und Start-ups in China unterstützen sollen.