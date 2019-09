Dies sagte Yi am Donnerstag (Ortszeit) am Rande der Uno-Versammlung. Deshalb sei die Regierung in Peking bereit, mehr US-Produkte zu erwerben, die am chinesischen Markt benötigt würden. Er hoffe, dass beide Seiten weitere Massnahmen ergreifen und die "pessimistische Sprache" reduzieren könnten.

Sollten China und die USA sich dran halten, würden die Handelsgespräche nicht nur wieder aufgenommen, sondern auch voranschreiten und zu Ergebnissen führen.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angekündigt, dass Zölle auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar erst ab dem 15. Oktober angehoben werden. Ursprünglich war die Erhöhung auf 30 von 25 Prozent bereits für den 1. Oktober geplant. Die USA und China stecken seit längerem in einem Handelsstreit fest. Die USA werfen China unfaire Handelspraktiken vor und haben deshalb Zölle auf chinesische Importe verhängt. China hat mit Gegenzöllen reagiert. Das belastet weltweit die Wirtschaft und hält die Börsen in Atem.