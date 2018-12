Das chinesische Aussenministerium bestätigt, dass ein weiterer kanadischer Staatsbürger verhaftet worden ist. Es handelt sich um den Nordkorea-Experten Michael Spavor, der als Geschäftsmann in der chinesischen Stadt Dandong an der Grenze zu Nordkorea lebt und arbeitet.

Was haben Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NGO) in China mit dem Handelskrieg zwischen dem Land und den USA sowie der Verhaftung der Huawei-Finanzchefin in Kanada zu tun? Die chinesische Führung hat einen unmittelbaren Zusammenhang bislang bestritten. Trotzdem liegt der Verdacht nahe: China sinnt auf Rache. Und dafür müssen nun eben NGO-Vertreter aus Kanada herhalten.

Nie angekommen

Spavor betreibe eine politische Organisation, die «in China nicht rechtlich registriert» sei. Seine Aktivitäten seien damit illegal, begründeten die chinesischen Behörden die Inhaftierung. Es bestehe zudem der Verdacht, dass Spavors Aktivitäten «die nationale Sicherheit gefährden».

In China ist dieser Vorwurf gleichbedeutend mit Spionage. Nach Angaben der kanadischen Botschaft in Peking hatte sich Spavor am vergangenen Wochenende nach einem Verhör durch chinesische Behörden an sie gewandt. Er wollte am Montag eigentlich nach Seoul fliegen. Dort ist er aber nicht angekommen.

Im Wortlaut ist der Vorwurf nahezu identisch mit dem, was die chinesischen Behörden auch schon dem kanadischen Ex-Diplomaten Michael Kovrig vorwerfen, der sich seit Montag ebenfalls in chinesischer Haft befindet. Kovrig arbeitet für die in Brüssel ansässige Organisation International Crisis Group.