Die Ökonomen der Grossbank Credit Suisse malten in ihrer Publikation «Monitor Schweiz» im November noch ein düsteres Bild: «Galt der Wintersport einst als Perle des Schweizer Tourismus, ist er heute dessen Sorgenkind.» Von äusserst schwierigen kommenden Jahren ist die Rede. Zumindest die aktuelle Lage präsentiert sich jedoch ganz anders. Eine Umfrage in den Wintersportgebieten zeigt: Die Hotels sind vielerorts komplett ausgebucht, die Gäste in Spendierlaune.

Der Anfang dieser Wintersaison sei «absolut traumhaft», sagt Véronique Kanel von Schweiz Tourismus. «Wir gehen davon aus, dass Touristen dieses Jahr mehr Geld in den Schweizer Bergen ausgeben werden als in den letzten Jahren.». Einerseits kämen seit diesem Sommer wieder mehr Touristen aus den Euroländern. Anderseits seien die guten Schnee- und Wetterbedingungen entscheidend für die Schweizer Gäste, die wieder öfters Winterferien im eigenen Land machen würden. «Der Franken hat sich gegenüber dem Euro abgeschwächt, die Wirtschaft läuft gut und die Schneeverhältnisse sind perfekt. Es sieht ganz nach neuen Umsatzrekorden für die Festtage aus», sagt Kanel. Im Januar erwartet sie auch bei den Gästen aus Russland wieder ein Plus.

Nach massiven Einbussen von rund 40 Prozent bei den europäischen Gästen während der Eurokrise scheint die Trendwende geschafft. Die Hotelübernachtungen stiegen laut der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich schon in der Sommersaison in Graubünden um 5,9 Prozent und im Wallis um 7,9 Prozent. Für diesen Winter erwarten die KOF in den Bergen ein Logiernächte-Plus von 3,6 Prozent.

«Komplett ausgebucht»

Dass es bergauf geht, zeigen auch Anfragen in Winterdestinationen wie etwa Zermatt, Arosa oder Andermatt: Wer in letzter Sekunde noch dorthin fuhr, fand meist keine Übernachtungsmöglichkeit mehr und musste auf den Silvester-Kurztrip verzichten. Eric Favre, Direktor des Fünfsternehotels «The Alpina» in Gstaad, schwärmt: «Wir sind komplett ausgebucht. Es sieht ganz nach einem Rekordwinter aus.» Im «Hollywood der Alpen», in St. Moritz, äussern sich die Tourismus-Vertreter ebenfalls euphorisch: «Die Buchungen in der Feriendestination Engadin St. Moritz waren über Weihnachten sehr gut», sagt Stéphanie Elmer vom Tourismusbüro. Das Gleiche gelte für die Silvesterzeit. Der frühe Schnee habe dazu beigetragen, dass viele Gäste kurzfristig Ferien gebucht hätten.