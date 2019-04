Die diesjährige Lohnerhöhung für Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam geht auch dem amerikanischen Stimmrechtsberater Glass Lewis zu weit. Die für das Geschäftsjahr 2018 vorgesehene Gesamtentschädigung des CEO in der Höhe von 12,7 Millionen Franken sei mit Blick auf dessen Leistung bei der Erreichung der finanziellen Ziele und aufgrund der schlechten Kursentwicklung der Aktien im vergangenen Jahr nicht gerechtfertigt, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf die am Montag von Glass Lewis ausgegebenen Stimmempfehlungen. Die Stimmrechtsberater empfehlen ihren Kunden, den Vergütungsbericht der Bank auf der Generalversammlung vom 26. April zurückzuweisen. Zum gleichen Schluss gelangte in der vorigen Woche auch die Genfer Anlagestiftung Ethos.

Nicht zum ersten Mal sind in der Vergütungspraxis der Grossbank offenkundige Zeichen von Willkür zu erkennen. So hat der Vergütungsausschuss allein für Thiam die Obergrenze für den Bonus erhöht, auf den die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Erreichung kurzfristiger Leistungsziele («Short Termin Incentive») Anspruch haben. Demgemäss kann Thiam einen Bonus erhalten, der um den Faktor 1,83 über dem Basissalär von 3 Millionen Franken liegt. Der Bonus beträgt bei vollständiger Zielerreichung also 5,5 Millionen Franken. Im vergangenen Jahr hatte sich die Bonus-Obergrenze auf das 1,5-fache des (unveränderten) Basissalärs belaufen. Durch die individuelle Anpassung der Obergrenze liegt Thimas Maximalbonus heuer also 1 Million Franken höher als vor Jahresfrist. Von dem Maximalbonus hat der Manager rund 93 Prozent eingefahren. So hoch liegt seine vom Verwaltungsrat festgelegte Erreichung der finanziellen und nicht finanziel- len Leistungsziele. Der durchschnittliche Zielerreichungsgrad der übrigen Geschäftsleitungsmitglieder liegt mit rund 85 Prozent deutlich tiefer.

Thiam mit Sonderbehandlung

Der Verwaltungsrat begründet Thiams Sonderbehandlung mit dessen guten Leistungen seit Beginn seiner Tätigkeit im Sommer 2015. Diese Begründung ist allerdings nicht konsistent mit dem Vergütungssystem, denn mit dem erwähnten Bonus wird eigentlich nur die Erreichung kurzfristiger Leistungsziele honoriert. Für die Erreichung langfristiger Ziele bekommen die Manager andere Anwartschaften («Long Term Incentive»). Der Leiter des Vergütungsausschusses im Credit-Suisse-Verwaltungsrat, Kai S. Nargolwala, hatte im vergangenen Jahr anlässlich der von den Aktionären geforderten Anpassungen des Vergütungssystems gelobt, den Anliegen der wichtigsten Aktionäre Rechnung zu tragen. Wie es nun scheint, hat er dieses Ziel verfehlt.

Ungeachtet der Kritik von Ethos und Glass Lewis will die grösste amerikanischen Stimmrechtsberaterin ISS Thiams Gehalt aber durchwinken. Das Vergütungssystem der Bank entspreche in groben Zügen der Marktpraxis. Die Diskussionen an der Generalversammlung dürften dennoch heftig werden, immerhin hat sich der Börsenwert der CS im vergangenen Jahr um 17 Milliarden Franken verringert.