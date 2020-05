Bundesrat schafft Ausnahmeregelung für Lehrabgänger in Firmen mit Kurzarbeit

(rwa) Wer eine Lehre abschliesse, könne für ein Jahr weiterbeschäftigt werden, erklärte Bundesrat Guy Parmelin in einem am Samstag erschienenen Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Die Neuerung tritt Anfang Juni in Kraft. Parmelin begründete den Entscheid des Bundesrates damit, dass Lehrlinge besonders betroffen seien, wenn Firmen in Konkurs gingen.

Laut Parmelin waren in der Deutschschweiz per Ende April fast exakt gleich viele Lehrverträge abgeschlossen wie zur gleichen Zeit im Vorjahr. Problematischer sei es in der lateinischen Schweiz. «Im Arc lémanique sind wir bei erst rund 40 Prozent der Vertragsabschlüsse gegenüber dem Vorjahr», sagte Parmelin weiter. Seiner Ansicht nach haben diese Unterschiede auch damit zu tun, dass Lehrverträge in der Deutschschweiz jeweils früher abgeschlossen werden und schon vor der Coronakrise unterschrieben waren.