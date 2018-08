Für Schweizer Konsumenten und KMU ist es ein Ärgernis. Markenartikel kosten im Ausland häufig deutlich weniger als im Inland. Für Kosmetikartikel bezahlen hiesige Konsumenten beispielsweise 70 Prozent mehr als in Deutschland. Auch die Schweizer Industrie ist betroffen. So liegen deren Beschaffungskosten rund 29 Prozent höher als in vergleichbaren EU-Ländern.

Aus Sicht des Konsumentenschutzes sowie mehrerer KMU-Verbände werden die Schweizer Kunden von den Markenherstellern abgezockt. Um dagegen vorzugehen, haben sie vergangenen Dezember eine Volksinitiative eingereicht. Gestern nun hat auch der Bundesrat Handlungsbedarf signalisiert. Die Initiative lehnt er zwar ab, kommt aber den Initianten mit einem indirekten Gegenvorschlag weit entgegen. Wie die Initianten will er den hiesigen Wettbewerbsbehörden mehr Kompetenzen geben, um gegen Markenhersteller mit überhöhten Preisen vorzugehen.