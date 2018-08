Verstärkte Sicherheitsmassnahmen hat das Bundesamt für Polizei (Fedpol) angeregt. Das Fedpol analysiere die Lage laufend und gebe Empfehlungen ab an die Verwaltungsdelegation oder an den Hausherrn selber, das eidgenössische Parlament, wie Fedpol-Sprecherin Cathy Maret eine Meldung in der Sendung "Heute Morgen" von Radio SRF bestätigte.

"Einerseits wissen wir, dass die Terrorgefahr in ganz Europa erhöht ist, das sagt uns der Nachrichtendienst. Andererseits bekommen wir immer mehr Besuche von Staatsmännern und -frauen aus dem Ausland. Und da ist Sicherheit wichtig", betonte Maret in der Radiosendung. Gerade ausländische Staatsgäste zeigten sich oftmals erstaunt, wie stark man sich dem Bundeshaus annähern könne.

Ausländische Staatsgäste und Touristen sind aber auch immer wieder positiv überrascht von der Volksnähe, die das Haus ausstrahlt - gerade im Sommer, wenn auf dem Bundesplatz viele Familien mit Kindern in den Fontänen des Wasserspiel plantschen. Das zeugt für viele Staatsgäste von der Sicherheit der Schweiz und ihrer Bundesstadt.

Zudem wollen auch immer mehr Besucher und Touristen das Bundeshaus von innen sehen. Das Umbauprojekt bewegt sich also auf einer Gratwanderung zwischen Sicherheit und Offenheit.

Sofern die Verwaltungsdelegation des Parlaments grünes Licht gibt, wird im kommenden Sommer der Besuchereingang für rund fünf Millionen Franken umgestaltet. Nach dem Umbau sollen die Besucherkontrollen unmittelbar nach dem Eingang stattfinden oder bei Bedarf sogar schon davor. Der offene Bereich für Besucher soll grösser und geschützter werden.

Auch über die Sicherheit auf der Frontseite zum Bundesplatz hin macht sich der Bund Gedanken. "Ich denke da beispielsweise an bewegliche Poller, die dann aufgestellt werden können, wenn es die Sicherheitslage erfordert", sagte der Sicherheitsbeauftragte der Bundesversammlung, Andreas Wortmann gegenüber Radio SRF.

Welche Massnahmen das Fedpol konkret vorgeschlagen hat, gab Maret auf Anfrage nicht bekannt.