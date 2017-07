Der Konzerngewinn stieg laut einer Medienmitteilung der Gruppe vom Donnerstag um 44,7 Prozent auf 45,3 Millionen Franken. Zur markanten Ergebnissteigerung trug ein ausserordentlicher Ertrag von 4,5 Millionen Franken aus dem Verkauf einer Liegenschaft in Österreich bei.

Die Bossard-Gruppe gibt im Communiqué an, dass alle Marktregionen zugelegt haben. Besonders prosperierte aber das Amerikageschäft. Detaillierte Zahlen für das erste Semester will das Unternehmen am 22. August publizieren.