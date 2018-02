Der Ausblick ist zudem weiter positiv. Die Bonitätswächter verwiesen auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum und ihrer Einschätzung nach geringere politische Risiken. Auch fahre die Regierung unter Weglassung des Schuldendienstes bereits Überschüsse ein und plane weitere Sparmassnahmen.

Die Agentur Standard & Poor's hatte die Bonitätsnote im Januar ebenfalls auf "B" von "B-" angehoben. Damit werden griechische Staatsanleihen mit langer Laufzeit allerdings nach wie vor als Ramsch eingestuft.

Das Land hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Das dritte Hilfspaket im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Die Regierung in Athen will sich danach wieder Geld an den Kapitalmärkten leihen.