Ein Sprecher verwies am Freitag auch auf "den Widerstand und die gezielten Attacken des New Yorker Bürgermeisters und den Druck von Interessengruppen" auf die Organisatoren. Die Gala sollte von der brasilianisch-amerikanischen Handelskammer ausgerichtet werden. Bolsonaro sollte dabei mit der Auszeichnung "Person des Jahres" geehrt werden.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Naturkundemuseum von New York stattfinden - das Museum sprang aber schliesslich ab. Schliesslich sollte die Gala im Marriot Marquis Hotel am Times Square veranstaltet werden, wo es daraufhin jeden Abend zu Protesten und der Forderung nach einer Absage des Events kam.

Am Freitag bestätigten die US-Fluglinie Delta, die britische Tageszeitung "Financial Times" und die Beratungsfirma Bain & Company der Nachrichtenagentur AFP, dass sie sich als Sponsoren zurückgezogen haben. Auch New Yorks demokratischer Bürgermeister Bill de Blasio hatte die geplante Gala scharf kritisiert und Bolsonaro als "gefährlichen Mann" bezeichnet.

Die brasilianisch-amerikanischen Handelskammer zeichnet jedes Jahr einen Brasilianer und einen US-Bürger mit dem Preis aus. An dem Gala-Dinner nehmen in der Regel prominente Gäste teil. Ein Ticket kostet 30.000 Dollar, die Veranstaltung war ausverkauft.

Bolsonaro ist seit Anfang des Jahres Präsident von Brasilien. Der Rechtspopulist fällt immer wieder mit rassistischen, frauenfeindlichen und homophoben Äusserungen auf. Er ist zudem ein erklärter Bewunderer der brasilianischen Militärdiktatur. Scharf kritisiert wird er auch für seine Umweltpolitik.