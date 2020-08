Bis zu 15 Filialen als Ziel: Genfer Gelateria plant den grossen Glacé-Coup

In Genf sind sie Kult: Die knallgrünen Eisdielen mit dem einprägsamen Namen. Manu. An heissen Tagen stehen die Genfer jeweils Schlange, um sich einen Becher oder ein Cornet mit den süssen Glacékugeln zu ergattern. Begonnen hatte Gründer und Namensgeber Emanuele Zanchi vor zehn Jahren. Inzwischen gibt es Manu an sechs Standorten, viermal in Genf, einmal in Nyon VD und seit Mai in Lausanne VD.

Laut dem Italiener, der seit rund 13 Jahren in Genf lebt, dürfte Manu in der Schweiz umsatzmässig die grösste oder zweitgrösste, unabhängige Gelateria sein. In der Deutschschweiz bringt es die Gelateria die Berna bald auf sieben Standorte, der Oltener Betrieb «Kalte Lust» auf vier. Branchenzahlen gibt es allerdings keine.

Geht es nach Zanchi, dürfte die Rangordnung aber bald klar sein. Denn er plant die grosse Expansion. Der ehemalige Banker, der seine Passion zum Beruf machte, weil ihm hierzulande echte «gelati italiani» fehlten, geht in die Offensive. «Nach einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem Business bin ich überzeugt, dass Manu auch in anderen Städten Erfolg haben kann.»