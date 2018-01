Es ist eines der Rituale des Weltwirtschaftsforums WEF: Die Eröffnung durch den Bundespräsidenten. Alain Berset tat dies zur Hälfte auf Französisch, zur Hälfte Englisch und vollständig in ernstem Ton.

Disruption sei zuletzt nicht von den Extremen gekommen, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. 2018 müsse zum Jahr werden, in dem internationale Zusammenarbeit und Multilateralismus wieder gestärkt werden. Als Herausforderungen nannte er geopolitische Brüche und Instabilität in verschiedenen Regionen, neue bewaffnete Konflikte und den Klimawandel.

Um Sicherheit und Wohlstand zu garantieren brauche es politischen Willen und die Stärkung internationaler Institutionen. Berset beobachtet aber einen Trend in die entgegengesetzte Richtung: Eigeninteresse und Nationalismus.

Die Basis einer internationalen Zusammenarbeit sieht Berset in der Verankerung im eigenen Nationalstaat. Nur wer Vertrauen in den eigenen Staat habe, sei auch bereit international zusammenzuarbeiten. Aussenpolitik müsse im eigenen Land verankert sein.

Warnung vor Nationalismus

Er warnte davor, das Wiedererstarken des Nationalismus als vorübergehende Erscheinung zu betrachten. Die Lektion der letzten zwei Jahre sei, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich querstelle, wenn sie die eigene Gesellschaft nicht als fair wahrnimmt. Ohne sie explizit zur erwähnen sprach er damit den Brexit und die Wahl Donald Trumps an.

Solche Volks-Vetos gegen internationale Kooperationen und Offenheit könne nur durch gesellschaftliche Eingliederung (social inclusion) verhindert werden. Die Menschen müssten spüren, dass sie die Globalisierung und die Migration kontrollieren können.

Und dann zitierte Berset den amerikanischen Politologen John Ikenberry. Dies konnte er fehlerfrei, weil er seine Rede vom Teleprompter ablas. Etwa was Schweizer Politiker nur sehr selten tun. Meist lesen sie vom Blatt ab, oder sprechen frei. Ikenberry pries die Atlantik-Charta, welche Roosevelt und Churchill noch während dem Zweiten Weltkrieg formuliert hatten und das Bretton-Woods-System, das nach Ende des Krieges für Währungsstabilität sorgen sollte.

Die Welt stünde heute an einem nicht viel anderem Punkt, so Berset. Nun hätte der Sozialdemokrat Berset zu einer Kritik an der Globalisierung ansetzen können. Das Ende des Bretton-Woods-System in den siebziger Jahren ist für viele Globalisierungsgegner Ursprung allen Übels. Doch Berset hatte eine andere Botschaft. Sozialstaat und Markwirtschaft seien kein Gegensatz. Wirtschaftswachstum sei nur durch soziale Sicherheit zu haben.

Eine faire Verteilung der Einkommen schaffe Vertrauen und dies ziehe Investoren an, sagte Berset.

Rhetorisch Pirouette

Dann machte sich Berset für den Vorrang der Politik gegenüber der Wirtschaft stark. Er tat dies mit einer rhetorischen Pirouette. Zuerst plädierte er für eine Balance zwischen Politik und Wirtschaft. Dann sprach er sich aber für ein Primat des Politischen aus. Politische Überlegungen formten die Grundlage unserer Gesellschaft: Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie.

Durch den Vorrang des Politischen könnten Frustration und Missgunst überwunden werden. Und dies sei der Schlüssel zur sozialen Integration.

Höflichen Applaus zum Schluss.