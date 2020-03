Berner Pharmaunternehmen steigert Gewinn und erhöht die Dividende

(mg) Man sei deutlich stärker als der Markt gewachsen, vermeldet das Berner Pharmaunternehmen Galenica am Dienstagmorgen. Der Nettoumsatz stieg um 4,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Franken. Dank Expansionen, neuer Produkte und Sparmassnahmen habe man das Ergebnis «wesentlich verbessern» können, wie das Unternehmen schreibt.

Bereinigt um spezielle Einflüsse betrage das Betriebsergebnis 166,9 Millionen Franken, was einer Steigerung von 8,3 Prozent entspricht. Die Dividende für die Aktionäre soll um zehn Rappen auf 1,80 Franken pro Aktie erhöht werden. Im 2020 gibt es mehrere personelle Änderungen: Marc Werner tritt die Nachfolge von Jean-Claude Clémençon als CEO an und die SP-Politikerin Pascale Bruderer soll an der GV in den Verwaltungsrat gewählt werden.