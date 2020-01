Beraterfirma startet neuen Anlauf gegen starre Regeln in der Hypothekenvergabe

Moneypark will den Hypothekarmarkt revolutionieren. Dafür setzt das Fintech-Unternehmen bisher vor allem auf Wachstum. Nun will es in der Regulierung etwas bewegen. Moneypark versucht, woran die Raiffeisenbank einige Jahre zuvor krachend gescheitert ist: Es will an den Tragbarkeitsrichtlinien rütteln.

Anhand dieser Richtlinien berechnen Banken, ob ein Kunde eine Hypothek finanziell tragen kann. Insbesondere eine Richtlinie wird laut Moneypark aktuell zu starr und zu undurchsichtig angewendet: Die Tragbarkeit mit einem hypothetischen Zins von 5 Prozent zu berechnen, auch wenn der Kunde in Tat und Wahrheit nur einen Zins von 0.6 Prozent auf seine Hypothek zahlen müsste.

«Ist diese Richtlinien in der heutigen Zeit noch sinnvoll? Die Frage muss gestellt werden», sagt der Chef von Moneypark, Stefan Heitmann. Das gelte umso mehr, als die Zinsen noch auf viele Jahre hinaus sehr niedrig bleiben werden. Doch zwei Drittel der Bevölkerung würden kaum profitieren. «Wir sagen: nein, es ist nicht mehr sinnvoll wie starr diese Richtlinie angewendet wird und vor allem wie undurchsichtig. Wohneigentum darf nicht reichen Doppelverdienern vorbehalten bleiben.»