Bei Wäschereien spitzt sich Preiskampf zu: Tonnen von Textilien werden kilometerweit zu günstigeren Firmen im Ausland gebracht

Zu kämpfen haben nicht nur Textilreinigungen, sondern auch grosse Wäschereien. In der Schweiz ist das etwa die französische Elis-Gruppe, die Wäscherei Bodensee oder das Unternehmen Bardusch mit Sitz in Basel. Die Wäschereien leben von Aufträgen von Restaurants und Hotels, aber auch vom Reinigen von Kleidung aus der Industrie und dem Gesundheitswesen. Während des Lockdowns, als Restaurants von einem Tag auf den anderen schliessen mussten und viele Hotels aufgrund des Gästemangels mitzogen, ist der Markt für das Waschen von Tischtüchern, Laken und Bettbezügen völlig zusammengebrochen.

Der seit Jahren stattfindende Konsolidierungsprozess dürfte durch die Krise folglich beschleunigt werden. Einige Wäschereien werden in grösseren aufgehen oder verschwinden. Das gleiche gilt für Textilreinigungen. Heute werden in der Branche laut dem Verband Textilpflege Schweiz noch rund 7000 Personen beschäftigt.

Ökologisch betrachtet, ist das ein «totaler Blödsinn», kritisieren mehrere Branchenvertreter. Die Entwicklung macht ihnen aber vor allem hinsichtlich ihrer eigenen Zukunft Sorgen: Mit so tiefen Preisen können sie aufgrund der hierzulande höheren Personalkosten nicht mithalten. Das Label «Textiles washed in Switzerland» des Verbandes soll nun Abhilfe schaffen und den Schweizer Produktionsstandort sowie das Bewusstsein für umweltfreundlich aufbereitete Wäsche in der Schweiz stärken.

Spitäler satteln wegen Lieferengpässen um

Elis-Schweiz-Chef Hollinger glaubt ausserdem, dass die Angst vor unterbrochenen Lieferketten, wie es sie wegen der geschlossenen Grenzen teils gab, beim einen oder anderen Betrieb zu einem Umdenken führen könnte. Bei Spitälern etwa könne man bereits sehen, dass sie für Personal und Patienten vermehrt wieder auf Mehrweg- statt Einwegkleidung setzen würden. Bei der günstigeren Einwegkleidung habe es während des Lockdowns Lieferengpässe gegeben.

Patrick Meier von Texpress in Luzern sieht in der aktuellen Krise mittelfristig eine weitere Chance: «Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Leute in einer Krise weniger neue Kleidungsstücke kaufen, sondern ihre alten Wintermäntel, Anzüge etc. eher nochmals in die Reinigung bringen. Mit dem wachsenden Umweltbewusstsein könnte dieser Trend weiter verstärkt werden.»