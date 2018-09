Im Fall seines bekannten Mandanten könnte das heissen: Sobald belastende Informationen in den Medien auftauchen, wird der Staatsanwaltschaft unterstellt, dass diese die Informationen in die Öffentlichkeit getragen habe. Ernis Ziel: Die Glaubwürdigkeit der Ermittler um deren Abteilungsleiter Marc Jean-Richard- dit-Bressel zu untergraben.

In der Öffentlichkeit den Mund zu halten, gehört zum Stil des renommierten Juristen. Hinter den Kulissen ist Erni kommunikativer, so beschreiben ihn zumindest enge Weggefährte. Eine seiner Spezialitäten ist es, Fehler der Staatsanwaltschaft auszunutzen.

Diese Woche tauchte Pierin Vincenz plötzlich in der Öffentlichkeit auf. Der monatelang weggesperrte Ex-Raiffeisen-Chef hatte bei der Zürcher Staatsanwaltschaft einen Termin. Die Journalisten von «20 Minuten» hatten offenbar Wind davon bekommen und passten ihn beim Eingang ab. Doch der Gejagte verschwand schnell im Bauch des Gebäudes und überliess das Reden seinem Verteidiger Lorenz Erni. Dieser allerdings lächelte nur nett in die Kamera und sagte nichts Verwertbares.

Am 14. September findet die entscheidende Verwaltungsratssitzung der Raiffeisen Schweiz statt. Dann soll der Nominationsausschuss dem Gremium einen Kandidaten fürs Präsidium vorschlagen. Wird man sich einig, wird der Name nach Börsenschluss der Öffentlichkeit bekannt gegeben.

Vincenz hat sich damals mit seinem Geschäftspartner Beat Stocker vorgängig und verdeckt an der Firma Commtrain beteiligt, die später von Aduno gekauft wurde. Vincenz und Stocker waren damals Verwaltungsratspräsident bzw. CEO von Aduno. Die beiden haben ihre Beteiligung an Commtrain gegenüber Aduno nicht offengelegt.

In einem kürzlich erschienenen «Weltwoche»-Interview machte der Rechtsprofessor die bemerkenswerte Aussage, wonach Commtrain von Raiffeisen gekauft wurde. Eine verwirrende Aussage für den geschliffenen Juristen. Auf Nachfrage sagt Forstmoser: «Die Firma wurde in der Tat von Aduno gekauft (...). An Aduno war Raiffeisen beteiligt, insofern also ein indirekter Erwerb.» Allerdings: Raiffeisen hielt nie mehr als 25 Prozent an dem Karten-Abwickler und hatte nie das alleinige Sagen.

Das Gutachten ist ein zentrales Element, das Pierin Vincenz später zum Problem wurde, weil es be- legt, dass er auf zwei Seiten aktiv war. Darauf stützt sich auch die Staatsanwaltschaft. Beobachter glauben, dass frühestens nächstes Jahr mit einer Anklage zu rechnen ist. Auch möglich ist, dass es zu keiner Anklage kommt. Für Vincenz und alle anderen in das Verfahren Verwickelten gilt die Unschuldsvermutung.