Basler setzen auf Zürcher Digitalisierungs-Know-How: Baloise Asset Management steigt bei Tolomeo Capital ein

(wap) Die Tolomeo Capital AG ist bereits seit 2011 im Geschäft. Ihre Strategie ist die vollautomatisierter Vermögensverwaltung und die Entwicklung von datengetriebenen Anlagestrategien. Dieser Herausforderung will sich auch die Baloise Asset Management stellen und geht dafür eine strategische Partnerschaft mit Tolomeo ein, wie die Baloise Group am Montag mitteilte. Baloise Asset Management erhalte eine Minderheitsbeteiligung an Tolomeo Capital, ist der Mitteilung zu entnehmen. Wie hoch diese ist, wurde nicht kommuniziert.