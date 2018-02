Für 2017 weist die Bank Cler einen Jahresgewinn von 38,3 Millionen aus. Das sind 16,2 Prozent weniger als im Vorjahr unter dem alten Namen. Die Bank Cler mit Hauptsitz in Basel und 32 Filialen in der Schweiz gehört grossmehrheitlich der Basler Kantonalbank (BKB), die 2017 den Coop-Minderheitsanteil (zuletzt 10,4%) übernommen hatte.

Der Geschäftsertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 256,4 Millionen Franken, wie die Bank Cler am Donnerstag mitteilte. Stark zugelegt hat die wichtigste Sparte: Der Nettoerfolg aus dem Zinsgeschäft wuchs um 7,5 Prozent auf 186,9 Millionen. Die ist indes primär Wertberichtigungs-Veränderungen zu verdanken; brutto legte der Zinsen-Erfolg nur um 1,4 Prozent zu.

Kundenvertrauen

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft als zweitgrösster Sparte gab hingegen insgesamt um 3,5 Prozent nach auf 54,8 Millionen. Dabei legte zwar der Kommissionsertrag im Wertschriften und Anlagegeschäft um 4,4 Prozent auf 46,3 Millionen zu, doch die anderen Teilbereiche, darunter das übrige Dienstleistungsgeschäft, waren rückläufig.

Weiter freut sich die Bank über gestiegene Hypothekarforderungen trotz unverändert strikter Vergabepraxis: Diese legten 3,9 Prozent zu auf 555,9 Millionen Franken, was über dem Marktwachstum liege. Die Kundeausleihungen stiegen insgesamt auf 14,9 Milliarden Franken, und die Kundeneinlagen stiegen um 0,7 Prozent auf 12,0 Milliarden.

Während die Bank Cler ertragsmässig weiter auf Wachstumskurs war, haben Sonderfaktoren auf der Ausgabenseite das Resultat gedrückt. Zu Buche schlug ein Zuschuss von 10,3 Millionen Franken an die gemeinsame Pensionskasse der Bank Cler und der BKB.

Optimismus

Zudem hat die ganze Neupositionierung mit dem Namenswechsel und einem Umbau der Filialen den Sachaufwand um 24,1 Millionen respektive einen Viertel auf 118,5 Millionen anschwellen lassen. Stark forciert wurden auch digitale Kanäle wie das Onlinebanking und eine Smartphone-App. Der neue Auftritt soll nicht zuletzt den mit Skandalen belasteten alten Namen vergessen machen.

Der BKB-Konzern forciert zwecks Synergien und Effizienz schon seit einer Weile in Backoffice und IT die Zusammenarbeit des Stammhauses und der personalmässig halb so grossen Tochter. Die BKB hat traditionell eine Staatsgarantie, die 1999 dazu gestossene Bank Cler/Coop nicht - das stünde einer Fusion auch in Zukunft im Weg.

Im laufenden Jahr geht die Bankleitung von weiter anhaltenden Tiefzinsen und nachlassendem Wohnungsbau aus. Daraus will sie stabile Erträge generieren, wie es weiter hiess. Trotz weiterem Geschäftsstellenumbau und der Digitalisierungsoffensive sollen die Kosten sinken, womit "ein leicht höheres Gewinnniveau" erhofft wird.