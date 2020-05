Bald Tests vor jedem Konzert und jedem Flug? Genfer Labor-Riese erwartet Corona-Analyse-Boom

Unilabs ist eine jener Firmen, die im Hintergrund operieren, im Schatten von Pharma-Giganten wie Novartis oder Roche. In einer Pandemie, wie sie die Welt zurzeit erlebt, wird ihre Bedeutung aber plötzlich evidenter. Unilabs ist eines der grössten Diagnostikunternehmen Europas mit 12700 Angestellten, 250 Labors in 17 Ländern und einem Umsatz von etwa 1,1 Milliarden Euro.

Der Hauptsitz der Firma befindet sich am Genfer Bahnhofplatz. Das Unternehmen analysiert Laborproben, macht und prüft Röntgenbilder, und arbeitet mit Spitälern und Ärzten zusammen. In den letzten sieben Jahren hat sich ihr Umsatz verdoppelt. Doch in den vergangenen Wochen hat die Firma umdisponiert und sich für Covid-19-Tests gerüstet.

Momentan führt Unilabs in Europa wöchentlich rund 100'000 Corona-Tests durch, in Kooperation mit Behörden und Spitälern, sowie mithilfe der eigenen Testcenter. Zusätzlich hat Unilabs innert wenigen Wochen 80 Drive-Through-Stationen aufgebaut für Tests, bei denen man während der Probeentnahme im Auto sitzen bleiben kann. Solche stehen in Portugal, Frankreich, der Schweiz, der Slowakei, aber auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hierzulande gibt es sie in Dübendorf und St Gallen.

«Bisher waren manche Ärzte sehr zurückhaltend»

Und dabei wird es nicht bleiben. «Nicht alle Länder wollten am Anfang so viel wie möglich testen, die Schweiz auch nicht», sagt der holländische Konzernchef Michiel Boehmer im Gespräch. «Das dürfte sich nun vielerorts ändern mit dem Ende des Lockdowns.» Der 50-Jährige plädiert für eine Offensive: «Je mehr getestet wird, desto besser können wir eine erneute Ausbreitung des Virus verhindern.»

Unilabs stelle sich per Mitte Juni auf rund 200'000 Tests pro Woche ein. Die Schweiz gehört inzwischen zu jenen Ländern, die prozentual am meisten Covid-19-Tests durchgeführt haben. Und der Bundesrat will an dieser Strategie festhalten.