US-Sänger Bill Haley forderte 1954 in seinem Song: Rock around the clock! Müssten die Schweizer Detailhändler heute zu einem Lied anstimmen, sie sängen wohl «Shop around the clock!» Denn das Shopping rund um die Uhr gilt bei den Betreibern von Bahnhof- und Tankstellenshops als grösster Wachstumsmotor in den kommenden Jahren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Beratungsunternehmens Fuhrer&Hotz. Die Resultate, die kommende Woche einem Fachpublikum vorgestellt werden, liegen dieser Zeitung bereits vor. Rund 100 ranghohe Marktvertreter wurden dabei gefragt, welche Geschäftsformate in den nächsten zwei Jahren umsatzmässig am stärksten zulegen werden.

Am meisten Stimmen erhielten die 24-Stunden-Shops. Dahinter folgen die Bahnhofgeschäfte, Take-away-Filialen und Tankstellenshops – also jene Formate, die schon in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark wuchsen. 2018 setzten die Convenience-Shops laut dem Marktforscher GFK 9 Milliarden Franken um. Erste Gehversuche in Zürich Nonstop-Öffnungszeiten bedeuten aus rechtlicher Sicht, dass die meisten Geschäfte nachts ohne Personal auskommen müssten. Tatsächlich haben bereits erste Gehversuche in Anlehnung an die «Amazon Go»-Shops in den USA stattgefunden. Die Kioskbetreiberin Valora stellte im April einige Wochen lang eine «Avec Box» in den Zürcher Hauptbahnhof, die ständig offen war – zumindest für Kunden mit einer Avec-App. Die «Avec Box» im Zürcher Hauptbahnhof:

