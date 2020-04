Aviatik-Expertin über das Reisen der Zukunft nach Corona: «Der Abstand an Bord wird grösser»

Marisa Garcia gilt als profunde Kennerin der Luftfahrt-Industrie. Die Spanierin arbeitete von 1994 bis 2010 selber in der Branche, und schreibt seither als Journalistin über sie. Ihre Einschätzungen erscheinen regelmässig im US-Magazin «Forbes». Mit CH Media sprach die Expertin via Videotelefonie über die Maskenpflicht für Passagiere, neue Gesetze für Airlines und die Zukunft der Swiss.

Die Luftfahrt steht praktisch still. Wie rasch wird sie wieder in die Gänge kommen?

Marisa Garcia: Das hängt in erster Linie von den Reise-Einschränkungen ab. Ich denke, es wird mindestens fünf Jahre bedauern, bis das Flugvolumen vor der Krise wieder erreicht wird. Denn die gesundheitlichen Bedenken verschwinden solange nicht, bis es einen Impfstoff gibt. Und auch dann bleibt die Angst vor der Ansteckung bei vielen Reisenden bestehen. Viele Leute werden einen Umweg um Flugreisen machen, wenn sie nicht absolut nötig sind.

Das heisst?

Die Flugzeuge werden längere Zeit nicht mit so vielen Passagieren wie bisher fliegen, kaum mit mehr als 80 Prozent an Bord, wohl eher 70 Prozent. Langfristig könnte ich mir denn auch vorstellen, dass gewisse Airlines ihr Interieur neu gestalten werden, mit mehr Abstand zwischen den Stühlen und Reihen. Generell wird der Abstand an Bord grösser.

Zumindest eine kleine Good News für Economy-Passagiere, endlich mehr Beinfreiheit!

Gut möglich, insbesondere falls es entsprechende Gesetze dazu geben wird. Die Airlines werden sich aber natürlich dagegen wehren. Denn weniger Passagiere bedeutet weniger Umsatz. So manche Fluggesellschaft lässt derzeit den mittleren Sitz in Dreierreihen frei, und auch den Nachbarssitz. Das dürfte mehrere Monate so bleiben. Wobei der Abstand zur vorderen und hinteren Reihe gleich bleibt. Eine italienische Firma hat deshalb eine Plexiglas-Haube als mögliche Lösung ins Spiel gebracht, die man über bestehende Sitze stülpen könnte. Man könnte die Stühle auch in gegenseitiger Richtung platzieren.

Aber?

Das alles kostet sehr viel Geld. Und momentan fehlt das den Airlines.

Wenn die Flugzeuge nur zu zwei Dritteln oder noch weniger gefüllt sind, sind die Flüge aber kaum profitabel. Dann fehlt noch mehr Geld.

Laut Branchenzahlen erreichen die Airlines mit einer Auslastung von 59 Prozent den Break Even, dann können sie den Flug also in der Regel kostendeckend durchführen. Ein Jahr lang sollte dies möglich sein, aber nicht für alle. Sie werden dann aber versuchen müssen, die Passagierausfälle mit mehr Cargo-Einnahmen so gut wie möglich wettzumachen.

Und sonst drohen Preiserhöhungen?

Gut wäre es, denn in der Vergangenheit hat der Preiskampf ein ungesundes Mass erreicht. Aber ich habe meine Zweifel, ob es soweit kommt. Denn in der Panik, ihre Flüge möglichst gut zu füllen, werden viele mit Billigpreisen werben. Solche Lockangebote wären in den nächsten Monaten aber vor allem auch unverantwortlich aus gesellschaftspolitischer Sicht, solange noch kein Impfstoff gefunden worden ist.