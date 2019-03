Einer der betroffenen Autoren ist Ulrich Knellwolf. Im Dezember 2017 erschien in den Weihnachtsausgaben von «Sonntag» und «Doppelpunkt» ein Essay des heute 76-jährigen Pfarrers und Schriftstellers («Tod in Sils Maria»). Die laut Knellwolf versprochenen tausend Franken Honorar bekam er nicht.

Ein Blick in den Betreibungsregisterauszug von Dornbusch Medien zeigt ein anderes Bild: Es sind bei weitem nicht nur eine Handvoll frustrierte Journalisten, die auf ihr Geld warten mussten. Dornbusch zahlte in den letzten Jahren auch Rechnungen von Sozialversicherungen und vom Steueramt nicht. Zudem betrieben eine Druckerei, ein Treuhandbüro und die Billag den Verlag. Entweder hat Dornbusch ein massives Buchhaltungsproblem oder schlicht und einfach leere Kassen.

Bevor er das Unternehmen kaufte, war Egger, der in Birmenstorf für die CVP im Gemeinderat sitzt, Geschäftsleiter des Verlages, der damals noch CAT Medien hiess. Die Kritik an Dornbusch stellt Egger als Kampagne einer «kleinen Gruppe ehemaliger freischaffender Mitarbeiter» dar, die ihrem Unmut über das Aufkünden langjähriger Zusammenarbeit Luft verschaffen wolle.

Auf Mahnungen habe Dornbusch nicht reagiert, sagt er. Schliesslich übergab er die Sache einem befreundeten Anwalt. Dieser mahnte und betrieb den Verlag. Im Herbst 2018 sei dann das Honorar gekommen, jedoch ohne Betreibungskosten, Verfahrensgebühren und Spesen. Diese seien erst nach erneuter Mahnung Mitte Dezember 2018 überwiesen worden.

Knellwolf sagt, es sei ihm nicht in erster Linie um das Geld gegangen. «Wenn man mir gesagt hätte, der Verlag befinde sich in einem Überlebenskampf, hätte ich auf das Honorar verzichtet. Aber statt mit mir zu reden, haben sich die Verantwortlichen am Telefon verleugnen lassen, wenn mein Anwalt sie anrief.» Dornbusch hätte durch das Befolgen eigener Grundsätze also auch noch Geld gespart.