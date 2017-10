Herr Brunner, wieso ist Krakau plötzlich als Standort für Auslagerungen in aller Munde?

Reto Brunner: Krakau hat relativ früh Firmen angezogen, die für grosse Konzerne Supportfunktionen anbieten, und gilt heute als eines der wichtigen Zentren in Europa. Für Krakau spricht auch die entsprechende Qualität der Dienstleistung – nicht nur im Bereich IT, sondern auch in anderen Bereichen. Grosse Konzerne haben heute aber typischerweise mehrere Zentren rund um den Globus. So können Sie ihren Betrieb 24 Stunden am Tag betreiben.

Es geht also immer ums Sparen, wenn eine Auslagerung beschlossen wird?

Ja. Es muss sich finanziell lohnen. Vor allem die grossen Konzerne haben in den vergangenen Jahren ihre Servicefunktionen zunehmend harmonisiert und zentralisiert. Dabei suchen sie üblicherweise neue Standorte, an denen die Kosten für die gleiche Arbeit günstiger sind, als am Hauptstandort selbst. Die Arbeiten werden anschliessend entweder an auswärtige Unternehmen ausgelagert oder aber weiterhin durch die Abteilungen im Konzern geführt.

Wie sieht es mit kleineren Unternehmen aus?

Erfahrungsgemäss lohnt sich eine Auslagerung nur bei Teams ab etwa 20 Personen. Hat ein Unternehmen weniger Stellen in den entsprechenden Abteilungen, macht es keinen Sinn, etwas auszulagern. Firmen solcher Grössenordnungen schliessen sich typischerweise sogenannten Outsourcing-Providern an und bauen keine eigenen Zentren auf.

Aus Schweizer Sicht interessiert die Frage: Wird es ewig so weitergehen mit dem Auslagern von Stellen aus der Schweiz?

Nicht nur. Es gibt sicher auch Unternehmen, die sich anders entscheiden. Das hat man auch im Fall von China gesehen, wohin die Produktion von Schweizer Unternehmen zwar zunächst ausgelagert, später aber wieder zurück nach Europa oder die USA verlagert wurde. Auch ein Standort wie Krakau wird teurer. Die Lohnkosten steigen pro Jahr um 10 bis 15 Prozent. Für viele Firmen, die nicht schon dort sind, rechnet es sich also immer weniger. Andere osteuropäische Standorte haben Krakau zum Teil schon abgelöst, etwa auch in Rumänien oder Bulgarien.

Welchen Einfluss wird die Digitalisierung auf die Auslagerungswelle haben?

Ich gehe davon aus, dass es aufgrund technologischer Möglichkeiten zunehmend günstiger wird, am bestehenden Standort zu produzieren, und deshalb die Auslagerung von zentralen Funktionen abnimmt. Auf der anderen Seite können gerade durch die Digitalisierung gewisser Arbeiten, für die es bisher hoch bezahlte Spezialisten brauchte, eher durch weniger qualifizierte Mitarbeiter ausgeführt werden. Das sehen wir heute nicht nur in Produktionsunternehmen, sondern auch zunehmend bei Dienstleistern.