Viola Amherd reist im Armeehelikopter an, mit Verspätung zwar, aber trotzdem so früh am Morgen, dass es noch immer bitterkalt ist in Davos. Dementsprechend ist die neue Verteidigungsministerin gekleidet: Sie trägt eine dicke Jacke und warme Schuhe. Anders als einige ihrer Bundesratskollegen nimmt Amherd nämlich nicht am WEF selbst teil, sondern geht aufs Feld. Sie besuchte gestern die Soldaten, die in diesen Tagen in Davos im Einsatz sind.

Es ist Amherds erster Truppenbesuch, seit sie ihr Amt Anfang des Jahres von Guy Parmelin übernommen hat. Wie viele Soldaten genau in den Bündner Bergen stationiert sind, ist geheim. Bekannt ist nur, dass für den Schutz des WEF maximal 5000 Armeeangehörige eingesetzt werden dürfen.

Ein Highlight für die Soldaten

Der erste Stopp auf ihrer Tour führt Amherd in einen Wald, in dem Truppen der Gebirgsinfanterie stationiert sind. Dort bewacht die Armee im Auftrag der Kantonspolizei Graubünden ein «schützenswertes Objekt», wie Sprecher Jürg Nussbaum sagt. Dabei handelt es sich um einen Strommast, über den Davos mit Strom versorgt wird.