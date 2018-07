Reinhard Mey sang nicht die ganze Wahrheit. Über den Wolken ist die Freiheit zwar grenzenlos, doch in der Vergangenheit war sie vor allem eins: männlich. An Bord der Flugzeuge sassen in erster Linie Männer. Dies scheint sich zu ändern, wie die neuste Jahresstatistik des Flughafens Zürich zeigt. Die «Schweiz am Wochenende» hat den Zehn-Jahres-Vergleich beim Passagier-Mix getätigt. Das Resultat: Der Anteil der Frauen in den Flugzeugen nimmt stetig zu. 2007 waren erst 38 Prozent der Passagiere weiblich. Heute sind es 45 Prozent. Weltweit beträgt ihr Reise-Anteil laut einer Studie der George Washington University School of Business sogar rund zwei Drittel.

«Dass die Frauen inzwischen die Flugzeuge ab Zürich praktisch zur Hälfte füllen, überrascht mich nicht», sagt Walter Kunz, Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbands, der rund 700 Reisebüros und -Veranstalter vertritt. «Ich erkläre mir diese Zahl vor allem mit der veränderten Geschäftswelt, in der Frauen zunehmend eine wichtige Rolle spielen, auch auf oberer Ebene.» Früher seien Geschäftsreisen eine reine Männerdomäne gewesen. «Das ist heute definitiv anders», sagt Kunz.

Die Lufthansa-Tochter Airplus, die Geschäftsreisen abwickelt, bestätigt den Trend im Hinblick auf die Schweiz. Zwar dominieren die Männer auf Businessflügen noch immer. Doch 2017 lag der Anteil der Frauen auf Geschäftsreisen zum zweiten Mal in Folge über 20 Prozent – Tendenz steigend.

Bei Airplus heisst es, die Zahlen würden die veränderte Gesellschaft widerspiegeln, in der die klassische Arbeitsteilung Mann/Frau ausgedient habe und mehr Frauen Positionen besetzen, in denen gereist werden müsse. Kommt hinzu, dass Frauen immer einkommensstärker werden. Laut dem Beratungsunternehmen EY verdienen Frauen weltweit 18 Billionen US-Dollar.